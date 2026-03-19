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▲BTS將在明天正式發新專輯《ARIRANG》回歸歌壇。（圖／IG@netflixkr）

BTS防彈少年團即將在明（20）日以新專輯《ARIRANG》回歸，隔天21日晚間8點還直接把舞台搬到首爾光化門廣場，舉辦免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，預估會湧入26萬人。而為了迎接BTS，首爾市政府也宣布將在20日、21日晚間7點半，於15處知名地標為BTS點2小時的紅色燈光。但由於紅色是現任首爾市長吳世勳地所屬政黨代表色，也意外讓BTS回歸捲入政治爭議，還有人提到BTS代表色是紫色，怒批點紅燈是政治操作，「把紫色還給我們」。首爾市政府日前宣布將在20日、21日連續兩天在晚間7點半，為BTS於首爾植物園、南山首爾塔、樂天世界塔等15個地標點紅燈，迎接他們回歸。但由於韓國地方選舉在即，加上首爾市長所屬政黨代表色就是紅色，也讓這件事意外染上政治色彩，怒轟在這時期點紅燈，根本是政治操作，藉由BTS高人氣為政黨宣傳，並要求把紅色換為BTS的代表色紫色。對於爭議，BTS所屬經紀公司HYBE也緊急出面滅火，發聲明指出紅色是這次新專輯《ARIRANG》的主色調，「首爾市政府也是因我們的要求，才會使用紅色燈光」，並喊話外界不要過度解讀，讓這次久違地回歸染上政治色彩。雖然公司火速澄清，但依然未能說服粉絲，許多人指出BTS一直以來的活動都是以紫色為主，就算在世界巡演時，無論是巴黎艾菲爾鐵塔、紐約帝國大廈等各地知名地標，都是為BTS點亮紫燈。成員V更是常常以紫色向粉絲告白，「I Purple You（보라해：紫愛你）」也成為了成員與粉絲之間的暗號。因此在首爾市政府宣布要點亮紅燈時，讓粉絲火速開轟，並喊話要求換成紫色，「紫色是ARMY跟BTS的固定顏色」、「把紫色還給我們」、「BTS就是紫色，這是全世界都知道的事情」、「請馬上把紅色換回我們的紫色」等，讓這次期待已久的回歸，意外惹上爭議。