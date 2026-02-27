我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾國城（如圖）曾被黃子佼爆料，在二級古蹟「中山堂」後台抽菸。（圖／記者葉政勳攝影）

韓國天團BTS（防彈少年團）即將在3月20日回歸，不料成員田柾國在昨（26）日凌晨，突然酒後開了近2小時直播，不只自爆曾菸癮很大，還途中爆粗口、比中指，甚至直言不會再管公司，一系列行為讓大家都超傻眼，批評他非常不成熟、沒有考慮成員。但也有粉絲出面護航，認為抽菸不是犯法的事情，況且他已戒菸，還有人直接歪樓表示「曾國城也抽菸啊」，讓大家笑翻。柾國突然的直播，不只在韓網論壇掀起熱烈討論，就連台灣網友都出現兩派爭論，有人認為抽菸不犯法，但沒必要講出來，但另一部分則認為柾國非常真性情、很坦誠，還有人開玩笑把曾被黃子佼爆料，在二級古蹟「中山堂」後台抽菸的曾國城也拖下水，「那又怎樣？曾國城也抽菸啊」、「曾國城甚至在古蹟抽菸欸（引發眾怒）」、「古蹟抽菸Bad」，超歪樓發言直接引發爆笑。柾國昨日凌晨與哥哥及同住友人開直播，突然提到自己曾有一段時間菸癮很大，但努力戒掉了，「我一直很想講出來，但說出來的瞬間，公司一定又會鬧翻天」，透露公司一直不希望他提到抽菸的事情，「但我不管了，我抽過菸，明天成員們跟公司一定會說話」，展現想要做自己的決心。柾國也在直播中表示自己熱愛唱歌，但也想當一個誠實的人，「如果我做錯什麼，我想要誠實面對」，他還說道：「我也是人，我想要享受自己的生活，世界上有多少人可以真正的誠實？但至少我想對ARMY（官方粉絲）誠實」，還表示若不是公司，自己會把很多事都說出來。除此之外，柾國還在直播中多次爆粗口，有粉絲建議他先關掉，不料他卻說「為什麼要叫我關掉？不要再對我指手畫腳」，看似情緒不穩，讓許多粉絲都非常擔心。除了直播鬧風波外，柾國日前還傳與aespa成員Winter戀愛，起因為雙方被挖出多項「情侶巧合」，如相似的小狗刺青、同款手鍊與耳麥造型，Winter也曾被發現穿著和田柾國相近款式的褲子。此外，田柾國休假期間被目擊現身aespa演唱會。對此，Winter的經紀公司SM娛樂以「沒有立場回應」帶過，BTS經紀公司BIGHIT MUSIC則至今仍保持沉默。