▲V（左）在葡萄牙麵包店偶遇粉絲，超親切主動向前問對方要不要合照。（圖／X@spinorbinmusic）

韓國天團防彈少年團（BTS）即將在3月回歸，成員也陸續開始海外行程，其中，V近日在葡萄牙一間麵包店買蛋塔時，偶遇喜歡自己9年的ARMY(BTS粉絲名稱)，V得知後不僅親切問粉絲要不要合照，還主動獻上擁抱，超暖寵粉舉動火速引發熱議，讓粉絲忍不住直呼「沒愛錯人」。近日，一名BTS粉絲在社群PO出與V的合照，據悉，該名粉絲在V與經紀人一行人進入麵包店後，一眼就認出對方，但為了不打擾偶像工作，而選擇保持距離，僅在對方離開時簡單道別。沒想到之後V為了拿紙巾折返店內，並在經紀人提醒下得知了粉絲的心意，知道對方是喜愛他9年的粉絲，並即將前往馬德里參加BTS演唱會後，不僅真誠地向粉絲致謝，還輕輕擁抱她，甚至主動開口詢問：「要不要一起拍個照？」，讓該名粉絲感動不已。BTS在結束軍白期後，日前宣布將於3月20日發行全新正規專輯，這張專輯是他們睽違6年1個月再次推出的正規專輯，將收錄14首歌曲。BIGHIT MUSIC表示，BTS在2025年下半年全員退伍後，將所有心力投入在新專輯製作，希望能完整呈現「現在的防彈少年團」概念，是一張投射了所有成員想法的音樂專輯，每一首新曲中都包含了他們出道10年間的心路歷程，ARMY們也能感受到只屬於BTS想要傳達的愛。除此之外，BTS也宣布將開啟世巡，4月9日從韓國高陽起跑，接著巡迴墨西哥、拉斯維加斯、馬德里、倫敦、巴黎、洛杉磯等城市，之後轉進亞洲，包含台灣高雄、吉隆坡、新加坡、雅加達，再前往墨爾本、雪梨與香港。官方也同步預告，更多城市將陸續公開，2027年日本與中東場次也已在規劃中。這次BTS台灣場確定在2026年11月19日（四）、21日（六）、22日（日）於高雄連唱3天，將是他們睽違8年再度來台開唱。他們上一次來台已是2018年，在桃園國際棒球場舉行的演唱會，如今場地規模與演出形式全面升級，象徵BTS全球地位的再一次跳級。