▲BTS宣布6月釜山開唱，當地住宿價格飆漲十倍。（圖／美聯社）

韓國天團BTS（防彈少年團）日前宣布睽違4年再次開啟全新世界巡演，韓國場將在首爾、釜山兩地舉辦，讓許多已經ARMY（粉絲名）期待萬分，雖然演唱會門票尚未開賣，不過釜山當地住宿價錢已經飆漲10倍，引發許多討論，為此就連韓國總統李在明都發文批評，認為這是相當不正當的行為。BTS自從宣布舉辦釜山演唱會後，該地訂房價錢瞬間暴漲，許多不肖業者也趁機調整價錢，根據韓媒報導，當地其中一間飯店價位平時為29萬8000韓元（約台幣6400元），但在演唱會當天飆至78萬5000韓元（約台幣1萬7000元）；甚至有原本只需要9萬韓元的民宿，在演唱會當天暴漲十倍，一晚要價90萬韓元，讓許多粉絲直呼不能接受。為此韓國總統李在明在社群回應BTS住宿亂象，他指出旅遊業對韓國經濟發展而言是非常重要，因此趁著BTS演唱會搗亂住宿價位一事，對國家來說是非常重要的損害，因此他承諾會根除住宿亂象，「外國旅遊業對國家經濟發展至關重要，而本地旅遊業對地方經濟發展至關重要。各部會盡一切努力根除任何不友善或不利於旅遊業發展的做法。」BTS的釜山演唱會對粉絲來說之所以重要，因為選在6月12日、13日舉辦正逢團體出道紀念日，再加上成員Jimin、Jungkook是釜山出身，成為了許多粉絲搶破頭也想進場的演唱會，這也使得當地住宿價錢直接失衡，許多業者都想著要趁機撈一波。不只是韓國住宿價格漲翻，BTS宣布11月要到高雄開唱，當地住宿已經被搶翻，甚至飯店價格飆漲到每晚數萬元，為此有ARMY（粉絲名）想出奇招，認為在當地租房反而更划算，住宿費可以省近萬元，在網路上掀起許多討論。