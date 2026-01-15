我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS〈I NEED U〉MV中，這個把柾國（左）壓制的混混就是經紀人（右）自己演的。（圖／HYBE LABELS YouTube）

▲BTS曾在美國街頭發傳單，跟路人宣傳自己的免費演唱會。（圖／翻攝自bilibili）

▲BTS成員分別為RM金南俊（上排左起）、Jungkook田柾國、V金泰亨、j-hope鄭號錫，以及Jin金碩珍（下排左起）、SUGA閔玧其、Jimin朴智旻。（圖／BTS X@bts_bighit）

BTS（防彈少年團）日前宣布將在今年11月19日、21、22日到高雄舉行3場演唱會，讓台灣的ARMY嗨翻。《NOWNEWS今日新聞》也帶各位回顧BTS出道初期的辛酸故事，他們曾因為請不起演員拍MV，只能由經紀人代打上陣；BTS 7名成員更曾在美國街頭發傳單，邀請路人看他們準備的免費演唱會。或許正是因為待過谷底，才讓他們如今的輝煌成就看起來更加勵志。現在BTS的MV動不動就是好萊塢大片等級，但在2013年出道時，公司Big Hit娛樂窮到快破產。拍出道曲〈No More Dream〉時，為了營造嘻哈感需要滿牆的塗鴉，公司根本請不起專業藝術家，工作人員只好自己捲起袖子拿噴漆上陣，更誇張的還在後頭。在歌曲〈I NEED U〉的拍攝現場，因為請不起臨時演員，當時負責照顧他們的經紀人大哥直接被推上場，換上黑衣服飾演推倒柾國的小混混。這種「全公司都是臨演」的克難模式，真的是韓團罕見的奇景。現在在紅毯上總是穿著各大精品贊助的BTS，早期參加活動的服裝其實藏著不少祕密。當時因預算有限，造型師沒辦法揮霍，只好跑去批發市場掃貨，買回一些平價衣服後，工作人員再一針一線地親手縫上亮片、修改剪裁，只為了讓這群孩子在舞台上看起來像穿著「高級訂製服」。雖然當時衣服可能沒那麼貴，但那份守護夢想的真心，絕對是最高等級的奢侈品。最讓粉絲阿米（ARMY）心碎的，莫過於2014年他們去美國錄製實境秀。這群在韓國已經出道的藝人，竟然要走上洛杉磯的好萊塢大道，一臉尷尬地用英文向路人推銷自己的演唱會，更主打免費，只希望能吸引大家的注意力：「Free Concert! Please come!」當時路人的冷眼跟無視，現在看來簡直是打臉史詩。Jimin當初那個不安的小眼神，對比現在演唱會門票秒殺、一票難求的盛況，完全是現實版的「昨天你對我愛理不理，今天我讓你高攀不起」！聊到艱困處境，SUGA曾說過練習生時期要在坐公車跟吃兩千韓元（約新台幣43元）的炸醬麵之間二選一。為了省錢，這7個人每天練習完，唯一的救贖就是去公司附近的一家地下室食堂吃飯。他們在那裡總是點最便宜的「黑豬肉拌飯」，在那狹窄、充滿油煙味的空間裡，擠在一起討論夢想。誰能想到，當年那個為了餐費發愁的小食堂，現在竟然成了全球粉絲必去朝聖的「聖地」。當我們把鏡頭拉回現在，BTS的逆襲簡直如同電影劇情。當初在街頭發傳單沒人理，現在巡迴演唱會的門票是「秒殺」代名詞，甚至連英國溫布利球場都能連開2場演唱會、場場爆滿，還能登上聯合國大會發表演講，讓全世界聽到他們說話；2022年舉行的巡演更進帳約1586億韓元（約新台幣34億元），成為K-Pop偶像演唱會收入冠軍。BTS用行動證明了起點決定不了終點。那些曾經的冷眼、廉價的打歌服、以及在街頭發傳單的汗水，最終都化成了他們皇冠上最耀眼的鑽石。這段超勵志的逆襲故事，不只是粉絲的驕傲，更是所有正在逆境中奮鬥的人最好的強心針！