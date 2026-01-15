我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國政府為了BTS修改兵役制度。（圖／BTS X@BTS_twt）

牽動整個國家經濟 兵役制度首度為藝人鬆綁

▲雖然BTS選擇全員入伍，但其影響力從韓國政府為他們修法可見一斑。（圖／IG@thv）

特權質疑聲浪高漲 BTS最終選擇全員入伍

▲BTS宣布3月回歸，將於年底來台開唱。（圖／BTS (방탄소년단)官方臉書）

2026年3月BTS防彈少年團即將睽違近3年以「全員合體」形式回歸舞台，消息一出不僅讓全球ARMY（粉絲名）情緒沸騰，也讓外界再度回想起數年前那場撼動韓國政壇與產業界的「兵役爭議」。事實上BTS並非單純的流行團體，他們的入伍時程，曾一度被視為攸關國家經濟、外交形象與文化輸出的重大議題，甚至促使政府親自修法因應。在兵役討論最白熱化的2018至2022年間，多份研究報告指出，BTS對韓國經濟的影響早已超越娛樂產業層級，根據韓國智庫分析，BTS每年可創造數十億美元的直接與間接產值，涵蓋觀光、演唱會、周邊商品、品牌代言與文化輸出。甚至有統計顯示，當年來訪韓國的外國觀光客中，平均每十多名就有一人是因BTS而來。這樣的影響力，讓政府部門在「是否讓他們如期入伍」的問題上，陷入前所未有的兩難。面對輿論與產業壓力，韓國政府於2020年推動《兵役法》修正案，首度將「對提升國家形象有重大貢獻的流行文化藝術人員」納入延後服役的適用對象，依新法規定，只要獲得文化體育觀光部認定，兵役年齡可由原本的28歲延後至30歲。這項修法過去僅適用於奧運國手或國際級古典音樂家，BTS成為首批被正式點名適用的流行藝人團體，也讓外界直呼「這是為BTS量身打造的制度調整」。然而修法通過後，韓國社會反彈聲浪並未消失，部分民眾認為兵役是全民義務，若藝人因名氣獲得延緩恐破壞公平性，甚至有人諷刺BTS若使用特例等同背離「ARMY」精神，在這樣的氛圍下，BTS於2022年釜山演唱會後，由所屬公司HYBE正式宣布全體成員將依序如期入伍，不再使用延緩條款。此舉被視為對社會質疑的回應，也讓兵役爭議暫時畫下句點。隨著成員陸續完成兵役，BTS即將在2026年以完整體重返舞台，回頭檢視這段歷史，BTS不只是「有沒有當兵」的問題，而是首次讓韓國社會正面思考：流行文化是否已成為國家戰略資產？兵役制度是否需要與時俱進？即便最終選擇入伍，BTS仍已在制度、產業與文化層面留下不可抹滅的痕跡。