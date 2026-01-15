我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成員柾國（如圖）的住處一年三度遭陌生人闖入，對此他曾在直播中無奈警告，希望私生飯不要再出現在家門口。（圖／BTS X@BTS_twt）

▲成員V金泰亨（如圖）同樣曾被狂粉跟蹤回家，甚至企圖逼婚，消息一出震驚網友。（圖／翻攝自IG@ thv）

南韓天團BTS防彈少年團確定將於11月19日、21日、22日來台舉辦演唱會，消息一出讓粉絲期待不已，準備搶票。BTS在全球擁有極高人氣，「私生飯」（指喜歡刺探藝人私生活的瘋狂粉絲）騷擾問題也屢屢發生，成員柾國的住處就成為侵擾目標，一年中三度遭陌生人闖入、狂按門鈴及密碼鎖；另外V（金泰亨）也被跟蹤、逼婚，狂粉的脫序行為讓經紀公司BIGHIT忍無可忍，決定提告，強調：「對侵犯隱私絕不姑息！」BTS V、柾國等成員都曾遭到私生飯騷擾，柾國的私人住所更多次被陌生人闖入，去年6月，一名30多歲的中國籍女子深夜闖入其位於首爾龍山區的公寓，並反覆嘗試破解電子鎖密碼，過程全被監視器拍下，最終警方以住宅侵入未遂罪嫌將其逮捕。緊接著在8月底，一名40多歲的韓國籍女子尾隨車輛潛入住宅地下停車場，被保全及時攔下。沒想到同年11月，又有一名50多歲日本籍女遊客企圖闖入，引發警方高度關注。私生飯騷擾行為不斷，面對接二連三的踰矩行為，柾國曾在直播中無奈警告，希望私生飯不要再出現在家門口，坦言這已造成巨大的心理壓力。而柾國也曾呼籲狂粉「不要再外送到我家了，就算給我我也不會吃」，對於住處地址遭外流，他態度淡定說：「我覺得這是我的宿命。」讓粉絲們看了相當心疼。另外，成員V同樣遭到女粉絲跟蹤、騷擾，不僅知曉他的住處在哪，還跟著他一起搭上電梯試圖向他搭話，過程中甚至拿出「結婚申請書」逼婚，馬上就遭到警衛發現報警，消息一出嚇壞大批網友和粉絲。私生飯脫序行徑不僅讓藝人的隱私權受損，個人安全更面臨嚴重威脅，對此所屬經紀公司 BIGHIT也展現強硬立場，表示公司對侵犯藝人隱私的違法行為採取「零容忍」政策，並持續蒐集監視器畫面及粉絲檢舉證據，配合警方進行刑事追究。未來公司也將加強保護網，呼籲粉絲以理性的方式支持偶像，共同抵制扭曲的追星文化。