▲泰勒絲是美國樂壇的超級票房金雞母，帶來的經濟效益甚至媲美某些國家的GDP。（圖／美聯社／達志影像）

▲BTS曾登上葛萊美獎頒獎典禮的舞台表演，創下史上第一組韓團受邀演出的紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲BTS在韓國的公開活動，都會造成如此驚人的盛況。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團「防彈少年團」（BTS）宣告今（2026）年回歸，不僅是無數粉絲矚目的盛事，也將再次讓全球觀眾見識到他們「行走印鈔機」的驚人威力。他們曾在2019年為韓國經濟貢獻了超過6.84兆（約46.5億美元、合新台幣1470億），吸金力媲美天后泰勒絲，就連他們過去在美國舉辦演唱會的門票收入，都不見比泰勒絲遜色太多。如果要選出當今樂壇能與「泰勒絲經濟學」抗衡的勢力，極少數的對手中絕對有BTS，當他們宣布在美國開唱時，當地的飯店、航空與餐飲業往往會迎來比奧運會更瘋狂的經濟奇蹟。BTS在2019年締造的驚人成績，相當於近50萬名普通韓國工人的貢獻，除了專輯銷售和演唱會票房的收入外，還包括觀光、消費品、化妝品和時尚等衍生收益。泰勒絲在美國的影響力無庸置疑，但BTS則樹立外語樂團在美發展的天花板。他們不但是首組登上葛萊美獎表演的韓團，又多次橫掃告示牌排行榜冠軍，在美國的紅火程度早已成為了一種文化符號。之前BTS在美國舉行的《Permission to Dance on Stage》巡演，甚至讓拉斯維加斯整座城市各大著名酒店為了他們改換紫色裝飾，這與泰勒絲《時代巡迴演唱會》引發的城市狂熱如出一轍。當泰勒絲的《時代巡迴演唱會》預估為美國帶來50億美金的直接消費，BTS單場演唱會可帶動約6000億（4億美元）至1兆韓元（6.8億美元）的連帶經濟產值，就算在韓國以外，他們僅憑洛杉磯與拉斯維加斯的幾場演出，就可創下數億美元的門票收入，單場平均票房或許小書泰勒絲的演唱會，可是泰勒絲是美國本土甜心，他們則是跨海而來的外國男團，能有此成績更加難得。有專家指出：「泰勒絲贏在美國本土的深耕，而BTS則贏在橫跨全球的出口能力。」隨著 2026年BTS全員回歸的腳步逼近，全球經濟學家都在關注，當「BTS 效應」重返美國，是否會與泰勒絲共同創造出娛樂產業史上前所未有的「雙頭馬車」繁榮期？他們早已超越了藝術表演的本身，成為推動全球經濟增長不可忽視的巨型引擎。