▲▼柾國（上圖）和Winter熱戀的傳聞甚囂塵上，經紀公司以「沒有立場回應」帶過。（圖／IG＠chanel.beauty、X@YULMIN0411X0101）

▲▼經紀公司證實Jimin（上圖）與宋多恩曾經短暫交往，兩人已經在2023年初分手。（圖／Jimin IG@j.m、宋多恩IG@da.eun.da.eun）

韓國天團BTS（防彈少年團）全員於2025年下半年退伍，官方日前證實，7位成員將在今年3月20日回歸樂壇，本月13日更宣布11月19、21、22日將來到高雄開唱，讓ARMY（粉絲暱稱）欣喜若狂。除了作品和演出，ARMY也關心誰是偶像的真命天女，柾國與Winter的緋聞被吵得沸沸揚揚，經紀公司的回應卻頗曖昧，而團體中唯一曾經透過官方認愛的則是Jimin。田柾國近來盛傳和aespa成員Winter祕戀，起因為雙方被挖出多項「情侶巧合」，如相似的小狗刺青、同款手鍊與耳麥造型，Winter也曾經被發現穿著和田柾國相近款式的褲子，此外，田柾國休假期間被目擊現身aespa演唱會。對此，田柾國與Winter的經紀公司皆以「沒有立場回應」帶過，被解讀態度耐人尋味，且Winter近期在公開演出刻意遮蓋手臂刺青，也再度掀起揣測。另外，田柾國於2021年捲入和演員李侑菲的姐弟戀傳聞，當時雙方迅速否認，田柾國更在直播中直言：「沒有女朋友，ARMY就是女友！」李侑菲也多次強調不認識他，多起緋聞在未獲證實前持續發酵，再次顯示田柾國一舉一動都備受外界關注。Jimin（智旻）過去與演員兼網紅宋多恩的戀情八卦，起於2022年，當時宋多恩在社群平台分享多張疑似與Jimin相關的物品照片，並上傳一段臉部打馬賽克、卻被粉絲從背景辨識出Jimin身影的河邊散步影片；2025年7月，她又在抖音上傳一段Jimin從她住處電梯走出的影片，畫面中Jimin驚訝詢問：「妳知道我要來嗎？」影片雖隨即刪除，仍被網友截圖瘋傳。對此，BIGHIT MUSIC於2025年8月底正式回應，承認Jimin確實曾經在入伍前與宋多恩有過好感並短暫交往，但強調那已經是數年前的舊情，雙方早就在2023年初分手，呼籲外界停止對宋多恩的惡意攻擊。V（金泰亨）最知名的莫過於和BLACKPINK成員Jennie的緋聞，兩人自2022年因為濟州島目擊照片、巴黎牽手畫面傳出熱戀，2023年底，V入伍前一度盛傳已經分手，不過隨著V於2025年6月退伍後，在社群平台分享的照片被網友解讀出現「情侶單品」，加上兩人在2025年10月同時現身巴黎時裝周，使「復合」或「從未分手」的說法於2025年底至2026年初再度升溫。然而，V與Jennie的經紀公司始終以「藝人私生活難以確認」回應，對緋聞不置可否。此外，2025年下半年網路上也出現和IVE成員張員瑛、aespa成員Winter等未經證實的傳聞，多被視為粉絲過度解讀。另有V與某財閥千金同行的消息，皆引發外界熱議。隊長RM（金南俊）最受關注的是2021年底，YouTuber「脫飯收容所」爆料他和一名美術界千金穩定交往，指稱兩人一同出入美術館、公園等地，試圖以多項「證據」佐證戀情，不過HYBE隨即嚴正否認相關傳聞，並對造謠者採取法律行動，態度相當強硬。此外，RM過去也被點名與Red Velvet成員Seulgi、BLACKPINK成員Jisoo傳出緋聞，但皆未有實質證據，相關傳言很快便平息。近期，RM在直播中談及「解散」的想法，引發部分粉絲聯想到田柾國和Winter的戀情風波，進而討論成員個人生活與團體承受的壓力，不過RM隨後澄清，該言論僅代表個人感受，強調成員各自都有不同的人生階段與生活選擇，試圖為外界揣測降溫。至於Jin、SUGA與J-Hope等成員，雖然偶爾被網友翻出舊照或互動細節臆測戀情，但始終缺乏具體證據，多數成員也曾經公開表示，身為偶像必須對粉絲負責，7位團員對自身的私生活相關話題均格外謹慎。