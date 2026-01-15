我是廣告 請繼續往下閱讀

▲V的IG現在已經有7000萬追蹤人數。（圖／IG@thv）

韓國超知名韓團BTS（防彈少年團）日前宣布今年11月19日、21日、22日來到台灣高雄世運主場館開唱，讓許多粉絲已經迫不及待準備搶票，BTS的超人氣讓他們出道至今創下許多紀錄，其中成員V（金泰亨）開IG的紀錄最猛，開設帳號不到5小時內就突破千萬追蹤，至今無人能敵。BTS手上握著23項金氏世界紀錄，如單曲〈Dynamite〉、〈Butter〉皆創下「YouTube 24小時內觀看次數最高的音樂影片」紀錄，還被認證為「YouTube 訂閱人數最多的團體」；社群平台方面，BTS「Twitter 上被轉推次數最多的音樂團體」金氏紀錄；其中最狂的為成員V開設個人IG時，創下了超高速「43分鐘獲得百萬追蹤」的紀錄，更只用「4小時52分鐘就獲得千萬追蹤」。BTS目前擁有23項金氏世界紀錄，沒有任何人能夠超越。不僅如此，因為BTS實在擁有太大影響力，韓國政府甚至為他們修改兵役法，只為讓他們能夠在鏡頭前久一點。韓國政府於2020年底通過《兵役法》修正案，允許獲得政府表彰、對提升國家形象有重大貢獻的藝人，最晚可延後至30歲（原來最晚28歲）入伍，這也被外界視為「BTS條款」，雖未給予免役特權，卻讓成員能在巔峰時期持續進行國際活動，不過BTS仍依規定陸續入伍，不過此次修法已成為韓流影響國家政策的代表案例之一。同時，他們也是少數多次同時登上Billboard Hot 100與Billboard 200榜首的團體之一，相關成就皆獲金氏世界紀錄官方認證，累積超過20項金氏紀錄的BTS，甚至還三度受邀在聯合國大會演講，成為首個站上該舞台的男團，另外他們也登上《時代雜誌》國際版封面，並入選2019年百大影響力人物，象徵文化影響力的全面擴散，不僅刷新K-POP歷史，更以實際成績證明其世界級天團地位。綜觀BTS一路走來的世界紀錄，不只是數字的堆疊，更是一段文化被世界聽見的歷程，他們以音樂為起點，突破語言、國界與產業框架，從榜單到國際舞台，從流行偶像躍升為世代象徵。BTS寫下的，不只是紀錄，架起一個屬於全球流行文化的新時代。