▲防彈少年團（BTS）曾全員登上全球百大帥哥榜，柾國（如圖）不只拿下過冠軍，更連續10年上榜，堪稱全團門面之一。（圖／美聯社／達志影像）

▲防彈少年團（BTS）的Jin曾被歐美整形醫師分析出，五官的位置完全符合「黃金比例」。（圖／美聯社／達志影像）

▲防彈少年團（BTS）今年全員回歸，粉絲期待他們再一次能在全球百大帥哥榜上締造「全員上榜」的成績，他們曾在2018年完成這個紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團防彈少年團（BTS）宣告7位成員已於去年全數退伍、今年4月展開回歸後首次世界巡演，11月也將在高雄演出3天，引起粉絲高度關注。而BTS走紅多年，最傲人的豐功偉績之一，包括曾在2018年全員登上「全球百大帥哥」排行榜，V與柾國更是各自連續霸榜10年，隨著他們再度全員活動，驚人紀錄可望再續，「顏值內鬥」將再上演。美國電影網站TC Candler 每年揭曉的「全球百大最帥面孔（The 100 Most Handsome Faces）」，已成為各方關注的趣味話題，雖然常被酸民稱為「粉絲灌票榜」，可是BTS全員登榜、兩大門面V與柾國都連續10霸榜的驚人紀錄，也是他們人氣絕頂的最佳明證。V更曾素顏直播，被網友驚呼：「完美得像CG模型。」連年上榜非僥倖。在百大帥哥榜，V曾在2017年登上冠軍，2025年最新成績仍在第7名，早已是男性整形範本。韓國網友大讚他的眼睛平常似乎都只睜開一半，完全張開怕他的大眼珠會掉出來。而他的鼻樑高挺、到下顎線的比例完美，網友稱「整也整不出來」，既有成熟男性的英氣也仍不失少年感。更讓人讚嘆的是，BTS另一門面柾國，在V於百大帥哥奪冠後的兩年也坐上了這個位子，全團擁有兩位世界第一，共扛神顏招牌，柾國呈現出強大的反差魅力，擁有一雙圓潤大眼，笑起來青春洋溢，但稜角分明的下顎線又散發出充滿雄性荷爾蒙的侵略性，讓粉絲無法抵擋，2025年則是第14名。但若是提到五官完美，V和柾國碰到隊友Jin，可能都要再往後站，因為他曾被歐美的整形醫生研究過後，稱為「完全符合黃金比例（1:1.618）」，直接拿他的照片出來比對臉部五官位置的各項他數值，完全沒誤差的吻合，因而他在百大帥哥榜最高名次拿過35名，眾多粉絲為他抱不平，他也曾6次上榜。至於擁有極具特色單眼皮的Jimin，曾經8次上榜，最高拿過13名。曾有八卦媒體透露，各大時尚品牌在簽約前，會參考百大帥哥榜的排名來評估成員的全球影響力。隨著BTS全員回歸，這場顏值與人氣的內鬥只會越演越烈，粉絲們已在期待，今年他們是否能再達成全員上榜的成績？