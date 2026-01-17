我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BTS宣布高雄開唱後，飯店價格飆漲。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團BTS宣布今年11月19日、21日、22日睽違8年來到台灣開唱，目前場地尚未宣布，僅公布在高雄舉辦，因此被猜測沒意外會在高雄世運主場館開唱，雖然門票尚未開賣，不過高雄當地住宿已經被搶翻，甚至飯店價格飆漲到每晚數萬元，為此有ARMY（粉絲名）想出奇招，認為直接在高雄當地租房反而更划算，住宿費可以省近萬元。BTS雖然宣布了高雄開唱，雖然場地、票價等詳細資訊都尚未公布，不過許多粉絲已經搶先預定當地住宿，以免到時候搶到票卻沒地方住，最後落得露宿街頭的窘況，為了把握住這場演唱會潮，許多當地飯店價格已經飛漲至數萬元一萬，讓許多ARMY叫苦連天。一名網友在社群發文表示，「11月的BTS高雄場，直接在高雄租房租一個月是不是比住宿還要便宜？」掀起了許多討論。因高雄租屋價格大約落在數千至萬元左右，因此粉絲開始翻找租屋網價格，發現當地的短租套房真的有一個月僅需5500元的房間，若是真的租下來，不僅演唱會時有地方住，跟飯店比起來還便宜了非常多，讓許多網友直呼「這想法實在太先進！」也因為越來越多藝人選擇到高雄舉辦演唱會，因此有網友直接推薦「在當地買房，其他藝人開演唱會時再租給別人」、「可以不要考慮只租一個月，高雄演唱會很多，說不定每個月都可以用得到」、「我建議你租一年，畢竟活動這麼多，平常還能租別人」、「我家樓下有一戶台南人，買我們這邊的房子只是因為來高雄看演唱會方便」、「追星族可以考慮一起租，反正每個月都有演唱會」、「2026年高雄世運檔期是滿的，真的可以租一年。」