▲柾國設計的BTS新專輯3個圓圈Logo，被惡意解讀為日前瘋傳與Winter的3個狗狗刺青。（圖／BTS (방탄소년단)FB）

韓國天團BTS（防彈少年團）田柾國近期傳出與aespa成員Winter戀愛的消息，兩人因被挖出相似的小狗刺青、同款手鍊與耳麥造型等爆出緋聞。而近日，BTS宣布將於3月20日回歸，讓全球粉絲都非常期待，柾國參與設計的專輯Logo等也陸續公開，其中3個紅色圓圈圈，竟被部分網友解讀為與Winter同款的3個狗狗刺青，遭疑是公費戀愛，讓粉絲忍不住傻眼批「硬要扯」。BTS近日公開專輯是以韓國民謠〈阿里郎（아리랑）〉為設計靈感，Logo採取〈阿里郎〉的韓文初聲符號「ㅇ、ㄹ、ㄹ」，被讚是在發展韓國文化。不料在得知柾國有參與設計後，竟被部分酸民惡意解讀，認為3個圓圈是象徵之前被瘋傳的3隻狗狗情侶刺青，還有人直接P圖成狗狗模樣，火速引發討論，怒批他是在公費戀愛、用新專輯放閃。不過另一派網友則認為不合邏輯，因為專輯是代表整個團體，上面的6位哥哥跟公司，都不會讓他利用專輯放閃戀愛，「這怎麼可能，這樣也能硬扯」、「我不信大家會放任他這樣做，這不是一個人的事情，是整個團體的回歸專輯欸」等，指責酸民隨意造謠。柾國近來盛傳和Winter戀愛，起因為雙方被挖出多項「情侶巧合」，如相似的小狗刺青、同款手鍊與耳麥造型，Winter也曾經被發現穿著和田柾國相近款式的褲子。此外，田柾國休假期間被目擊現身aespa演唱會。對此，Winter的經紀公司SM娛樂以「沒有立場回應」帶過，態度耐人尋味。而在爆出情侶刺青後，Winter每次出席公開活動，外界都將焦點擺在她的右手臂上。日前她登上《2025 SBS歌謠大戰》時，雖然沒有用衣物遮住，但明顯看出之前刺青的部位明顯較白，似乎刻意用化妝遮住，再度引發高度討論。