▲BTS剛出道時環境超刻苦，不只沒錢拍MV，還要路邊發傳單找路人進場看演唱會。（圖／BTS (방탄소년단)FB）

從「沒人聽、沒人看」到「一票難求、場場秒殺」，韓國天團 BTS（防彈少年團）的成名之路，堪稱近代流行音樂史上最勵志的逆襲範本，如今他們動輒站上可容納5萬人的大型場館，演唱會門票瞬間售罄，但鮮少人知道，其實BTS剛出道時，曾因觀眾稀少到必須親自上街發傳單，懇求路人進場看表演。BTS出道於2013年，當時所屬經紀公司Big Hit規模極小、資金拮据，甚至一度傳出瀕臨破產，因此BTS出道初期根本沒有宣傳預算，就連MV拍攝都得精打細算，還要讓經紀人臨時客串演出，舞台服裝則是到成衣市場購買後，再由工作人員一件件手工改裝，當時成員們住在狹小的地下室，因為沒錢常點最便宜的拌飯度日，和今日「世界級天團」的形象形成巨大反差。出道隔年的2014年，BTS為了宣傳演出，曾在美國洛杉磯街頭親自發傳單，邀請路人參加「免費演唱會」，只為了能夠有更多觀眾願意進場支持，當時的他們距離主流偶像還有遠遠一段路，不過他們在刻苦的環境下一步步累積舞台經驗，逐漸確立以「青春、傷痛與成長」為核心的音樂敘事。轉捩點隨著〈I NEED U〉、〈Blood Sweat & Tears〉、〈DNA〉等作品陸續出現，BTS不只在韓國打開知名度，更成功跨足國際市場，〈Dynamite〉成為首支登上美國告示牌Hot 100冠軍的 K-pop歌曲，〈Life Goes On〉則寫下韓文歌曲空降榜首紀錄，〈Butter〉更一路挺進葛萊美殿堂，讓全球正式認識這個來自小公司的男團。歷經兵役空白期，BTS宣布於2026年3月以「全員合體」形式正式回歸，日前宣布全新巡迴演唱會消息，已經讓ARMY準備好錢包準備搶票，即使已經在數萬人等級場館開唱，超人氣一定也是讓門票供不應求，如今的BTS已經從街頭發傳單的無名新人，走到世界舞台中央，從沒人看演唱會，到全世界瘋搶票看他們演唱會，BTS用十多年時間證明，出身與資源或許有限，但努力與堅持，終究能把夢想唱到最大舞台。