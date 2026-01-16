我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU的粉絲曾經為了替她慶生，在首爾辦了整整一個月的「IU主題月」活動。（圖／IU IG@dlwlrma）

▲易烊千璽曾經有粉絲送他終身可使用的環遊世界機票，以及為他買下英國的莊園，讓他一輩子都可以入住。（圖／翻攝自易烊千璽工作室微博）

▲曾有粉絲將王俊凱的照片看板透過衛星發射上太空，還買了18塊月球的土地，慶賀他18歲生日。（圖／翻攝自IG kkkwang2）

眾所皆知追星燒錢，但21世紀的粉絲應援已經不只是買專輯、看演唱會而已，為了幫自家偶像慶祝，規格與創意早就超乎想像。防彈少年團（BTS）成員生日，粉絲在杜拜哈里發塔、紐約時報廣場等知名地標亮起他們招牌的紫色，已經不很奇怪，IU（李知恩）粉絲讓首爾變成她的主題館整整一個月，TFBOYS王俊凱的粉絲甚至將他的照片看板透過衛星發射上太空，還有人送他月球的土地！紅遍全球的韓國天團BTS，在全球百大最帥面孔榜連續10年入榜的門面V（金泰亨）生日，粉絲直接在世界第一高樓、杜拜哈里發塔安排燈光秀，可不是有錢就能擠上，還得具備強大的社會影響力。不僅如此，每逢成員生日，從首爾南山塔、紐約時報廣場，到倫敦皮卡迪里廣場等知名地標，都整齊換上「防彈紫」，有如把全球著名景點當成自家應援燈在切換。IU的粉絲則是另外一種大手筆，曾為幫她慶生打造過「IU 主題月」，她的生日是5月16日，於是整個5月首爾的地鐵全線廣告，到整個商圈的電子螢幕畫面都包下，還有最繁忙的路線會出現從車廂地板、天花板到拉環，全部換上她歷年專輯視覺圖或生日祝賀語的「專屬列車」，更和數十家咖啡廳合作，牆上掛滿未公開的攝影作品、播放她演唱會紀錄片，變成粉絲聚會、拍照打卡的聖地。不過比起為了偶像各種錢都心甘情願花，中國TFBOYS的粉絲才讓人大開眼界。易烊千璽曾說過想要環遊世界，在他15歲生日時，就有粉絲買了環遊世界的旅行機票，還有15條航線給他挑選，而且機票是「終身有效」，只要他隨時想要出國，就可以使用。他16歲生日則是有人在英國買下一座種滿玫瑰的莊園，讓他擁有終生免費居住的權利。另一位成員王源的粉絲則在他15歲生日時，在首爾地鐵江南站和新村站，包下50塊電子廣告看板，連續播放1個月，紐約時報廣場的LED螢幕，也加入循環播放行列，在他的出生地重慶，各路線公車、地鐵也都會有生日宣傳廣告，台北則有3條主要路線公車的車身廣告，持續1個月。王俊凱的粉絲更是因為他曾說過想知道宇宙的樣子，在他18歲生日，特地安排將他的照片看板，從美國的內華達州發射衛星送上太空，還透過「月球大使館」（Lunar Embassy）買下了月球上18 塊土地做為賀禮。不過擁有月球土地的證書在法律上並不被聯合國或國際政府承認，而且價格意外的親民，每英畝（約1224坪）大約只要20到30美金（約新台幣630到950元），算是聽起來比實際浪漫的獻禮。