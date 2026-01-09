我是廣告 請繼續往下閱讀

南韓女神IU（李知恩）與演員李鐘碩自2022年底認愛後一直走低調路線，鮮少公開同框，卻總是用各種「不經意」的方式被粉絲抓包放閃。近日2人再度因一件同款毛衣被發現隔空甜蜜互動，低調程度滿分，卻依舊閃到讓人睜不開眼。李鐘碩日前出席戲劇《瑞草洞》演員群的年末聚會，聚餐畫面由演員柳惠英於9日透過YouTube頻道《류혜영레몬과밀치회》公開，立刻被眼尖粉絲抓到關鍵細節，李鐘碩當天穿的深黃色毛衣，竟然和IU過去穿過的一件一模一樣。當時IU曾和演員李妍私下聚會，對方曬過合照，IU身上的同款毛衣如今被翻出來對照李鐘碩穿搭，2人雖然沒有同框，卻透過同款穿搭形成「隔空放閃」，難怪粉絲一看直呼「嗑到了」、「這種才真的閃」。李鍾碩跟IU的戀情，是在2022年12月30日的《MBC演技大賞》頒獎典禮上曝光，他當時致詞告白提到「有一個喜歡很久的人」，隔天就被韓媒D社提前曝光與IU的約會照，2人也在12月31日正式發聲明認愛，直接讓隔年的元旦情侶名單從缺。這段戀情是從認識超過10年的好友關係昇華而來，IU長期在工作與生活上給予李鐘碩鼓勵與建議，兩人感情逐漸加溫，最終從朋友變成情人。