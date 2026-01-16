我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國天團BTS（如圖）吸金力媲美樂壇天后泰勒絲！他們曾在2019年締造一年為韓國經濟貢獻超過6.84兆的傲人紀錄，堪稱行走印鈔機。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團BTS（防彈少年團）到底有多紅？他們的影響力早已超越K-pop世界，甚至成為了足以推動韓國國家政策與經濟走向的文化指標，因為影響力太強，韓國政府曾為了讓他們能繼續在鏡頭前吸金，罕見推動兵役制度修法延後男性入伍年齡；而他們手上更握有23項金氏世界紀錄，至今沒有團體能夠超越。BTS的全球爆紅為韓國帶來驚人的經濟效益，2019年，他們替韓國創造超過6.84兆韓元產值，世界巡演單場演出更可直接帶動約6000億至1兆韓元的經濟效益，不僅刺激當地觀光與消費，甚至讓美國拉斯維加斯等城市，為迎接BTS演出而調整城市燈光與裝飾，被視為國家級文化輸出代表。為了讓BTS能夠持續為國家創造龐大產值，韓國政府於2020年特例修正兵役法，首度將「對提升國家形象有重大貢獻的流行文化藝術人員」納入延後服役對象，服役年齡可從原本28歲延至30歲，此舉被外界普遍解讀為替BTS量身打造，也因此被稱為「BTS條款」，當時甚至有統計指出，每十多名訪韓旅客中，就有一人是為了BTS而來。除了經濟與政策層面的影響力，BTS在紀錄榜上的成績同樣驚人，至今團體共握有23項金氏世界紀錄，堪稱無人能敵的「紀錄收割機」，其中最瘋狂的，莫過於成員V開設個人IG後，僅花「43分鐘突破百萬追蹤」，甚至「不到5小時就衝破一千萬追蹤人數」，刷新全球社群平台歷史。儘管享有延後服役特別待遇，不過BTS成員仍在2022年後選擇準時入伍，直至去年才全體退伍，日前BTS宣布3月將「全員合體」形式正式回歸，相關動向一曝光，再度引發全球粉絲高度關注，從改寫法律到改寫紀錄，BTS用實際成績證明，他們不只是偶像團體，而是足以代表韓國站上世界舞台的文化現象。