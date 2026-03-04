韓國天團BTS（防彈少年團）將於2026年3月21日在首爾光化門廣場舉行「BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG」，演唱會採免費抽籤入場，並透過Netflix全球同步直播，並在3月27日再獨家上線他們這次的回歸紀錄片《BTS：THE RETURN》，這不僅是成員全員退伍後的首場大型合體演出，也象徵團體睽違約3年9個月後，以完整體正式回歸歌壇，首爾警方預估現場人潮上看23萬至26萬人，為防止當天秩序混亂，預計動員9個警署警力全面戒備加上特攻隊到現場維持秩序。
BTS睽違3年回歸！在光化門開免費演唱會
BTS將於3月20日發行第5張正規專輯《ARIRANG》（阿里郎），專輯共收錄14首歌曲。此次光化門演出預計進行約1小時的新歌舞台，作為世界巡演啟動前的回歸紀念演出，向長期等待的粉絲ARMY致意，為照顧全球無法到場的歌迷，演唱會將透過Netflix進行全球同步直播，讓世界各地粉絲同步見證BTS完整體回歸的重要時刻。
BTS演唱會恐湧26萬人到場！首爾警方皮繃超緊
由於BTS免費演唱會的活動地點位於首爾最熱鬧經典之一的光化門廣場，且預估人潮可能延伸至崇禮門一帶，為此首爾警察廳與市政府已啟動高等級安全機制，警方動員9個警署警力全面戒備，特攻隊當天也會在現場待命，為了防止粉絲夜排、踩踏或突發事件發生。
首爾市府方面同步強化交通疏導與公共設施配置，現場將設置894座流動廁所，並特別增設女性專用廁所與醫療站，同時提供韓、英、中、日四語導覽地圖與專屬網站，方便民眾查詢交通與緊急醫療資訊。此外，因應大量外地與海外粉絲湧入，首爾市政府已針對旅宿業加強價格監控，設置「哄抬價格檢舉QR Code」，防止業者惡意抬價，確保活動期間市場秩序穩定。
隨著BTS全員完成兵役、正式回歸，光化門這場演出不僅是音樂盛事，更被視為2026年韓國最具指標性的國際級活動之一，官方強調，將在安全、有序的前提下，讓這場意義非凡的回歸演出圓滿落幕。
