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李在明下令盯場 BTS光化門演唱會動員6500警力

BTS光化門回歸秀 台灣觀眾也看得到、Netflix獨家直播

BTS防彈少年團將在3月20日帶著新專輯《ARIRANG》回歸，隔天3月21日晚間8點直接把舞台搬到首爾光化門廣場，舉辦免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，預估現場最多湧入海內外26萬人。面對這種人數，韓國政府今（19）日凌晨起，就把當地恐攻警戒升到「注意」等級，同步動員約6500名警力、5400件裝備，連總統李在明都親自開口盯場，從交通、人流到突發狀況全部提前部署，整場活動已升級為國家級維安任務。總統李在明在國務會議上特別提到BTS光化門演出，強調相關部會、地方政府、警察與消防早就全數進入準備狀態，「從演出前後的交通、人流控管，到突發狀況應對，所有流程都會細緻且徹底做好。」同時也期待這場演出能再次展現韓國文化影響力，被全球記住。這場BTS光化門演唱會的現場維安，約6500名警力會分布在演出區與周邊，包含70多個機動部隊，加上交通警察、刑警、特警全面上線，同時搭配高空監測車、照明車、可折式圍欄等等5400件設備，從地面到空中把整個區域包起來。人潮控管方式也很硬，不是隨便放人進去，所有觀眾都得從31個指定入口進場，每個入口都會設金屬探測器，從21日早上7點就開始檢查隨身物品，外圍再加上約300台手持掃描器，看到可疑的人就直接多一道檢查，想帶奇怪東西進去基本上沒機會。現場還設了一條「擠爆紅線」，只要人潮密度超過每平方公尺2人，就會立刻卡入口、不再放人，並透過監視器和現場小組即時盯著各區人數變化。警方也提前跟周邊6棟大型建築協調好，包含出入口怎麼管、屋頂是否封閉，避免有人潮跑到控制不到的地方。考量近期國際中東戰爭情勢風險，光化門一帶恐攻警戒已提升至「注意」等級，周邊道路會擺上破胎器、路障、警示車和警察巴士，從外圍直接防車輛衝撞；如果真的出現爆裂物通報，現場會依照既定動線引導觀眾撤離，同步進行檢測處理。警方預判活動結束後人潮不會直接回家，很可能往周邊梨泰院、弘大、聖水洞等觀光地點續攤，這些區域都會提前放警力巡查與管控，避免出現另一波擁擠或突發狀況。《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》到時將由Netflix獨家全球直播，讓全世界粉絲同步感受現場氣氛，這也是Netflix首次在韓國做音樂現場的直播；更找來曾操刀艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡、NFL超級盃中場秀，以及2012年倫敦奧運開幕式，並與瑪丹娜、碧昂絲、蕾哈娜合作過的知名導演哈密什漢彌爾頓 （Hamish Hamilton）擔任總導演。時間：3月21日星期六（台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點）地點：首爾歷史地標「光化門廣場」直播：（全球同步直播）