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▲BTS於3月21日在光化門的合體演出，Netflix將同步開直播，3月27日也將推出紀錄片。（圖／Netflix提供）

形式：現場直播特別節目





觀看平台：Netflix





首播時間：2026年3月21日台灣時間晚間7點（ 韓國時間晚點8點）





導演：Hamish Hamilton





監製：HYBE、BIGHIT MUSIC、Guy Carrington、Garrett English、Kevin Hermanson





製作公司：Done + Dusted





觀看平台：Netflix





上線時間：2026年3月27日





導演：Bao Nguyen





監製：Mark Blatty、Melissa Robledo、Seonjeong Shin、Nicole Kim、Kyewon Suh、James Shin





製片：Jane Cha Cutler、Bao Nguyen、R.J. Cutler、Elise Pearlstein、Trevor Smith、Choongeon Lee、Namjo Kim、Se Jun Lee





製作公司：This Machine、HYBE、EAST Films





全球的ARMY注意，流行樂壇王者BTS防彈少年團正式回歸！隨著成員們全數退伍，BTS宣布將以完整陣容重返舞台，不僅推出第五張專輯《ARIRANG》，更將於3月21日在首爾光化門廣場舉辦盛大的回歸演唱會。這場演出預計將吸引26萬名粉絲湧入首爾街頭，周邊商圈與飯店已全面進入紫色（BTS代表色）的緊急狀態。根據韓國文化觀光研究院估計，單場演出的經濟產值估計高達1.2兆韓元（約合新台幣200億元），而全球粉絲也能透過Netflix零時差見證這場歷史性盛事。為慶祝全新專輯《ARIRANG》發行，BTS成員RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V與Jung Kook將於退伍後首次合體開唱。這場名為《BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG》的演出，將於台灣時間3月21日晚間7點（韓國時間晚間8點），自首爾最具象徵性的地標光化門現場開唱，並由Netflix在全球獨家同步直播。《ARIRANG》是一張深度內省的作品，帶領大眾探索BTS的身分認同與根源。隨著專輯與光化門演唱會的啟動，BTS也正式宣告將展開規模龐大的《ARIRANG》世界巡演（2026–2027）。此次巡演將橫跨亞洲、北美、拉丁美洲、歐洲及中東等地，預計在34個地區舉辦高達82場演出。根據韓媒報導，面對即將湧入光化門的26萬名韓國境內外人潮，首爾的零售與觀光業界已全面進入備戰狀態，爭搶這波龐大的BTS特需。鄰近光化門的五星級飯店客房預訂率已飆破90%。各家業者紛紛推出包含BTS限定周邊，如：抱枕、毛毯、行李箱貼紙的專屬住宿套裝，還有打造主題客房與沉浸式音樂噴泉的服務。此外，位於光化門與明洞一帶的超商大量囤積飲用水、杯麵與行動電源等物資。為了服務外籍粉絲，部分便利商店在門市導入AI翻譯服務，7-ELEVEN則緊急增設收銀機，也調派具備外語能力的員工駐點支援。而樂天百貨與LF服飾集團野將建築外牆與門市燈光改為BTS的代表色「紫色」，新世界百貨更霸氣包下明洞總店的大型電視牆，全天候輪播BTS的新歌MV，將首爾市區的慶祝氣氛推向最高潮。BTS的光化門演唱會不僅是音樂盛宴，更是帶動韓國觀光與內需的強力引擎。根據韓國文化觀光研究院的估算，BTS在國內舉辦單場演唱會，結合門票、周邊商品、外國觀光客的食宿與交通消費，經濟連帶效益最高可達1兆2207億韓元（約合新台幣200億元）。Netflix也宣布將於3月27日獨家上線紀錄片電影《BTS：天團回歸》。該片由知名導演Bao Nguyen執導，HYBE與This Machine共同製作，以貼身視角完整記錄這張重磅回歸專輯的誕生過程，以及七位韓國少年蛻變為全球巨星的心路歷程，勢必再次掀起全球粉絲的收視狂潮。