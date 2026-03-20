韓國人氣男團BTS防彈少年團今（20）日帶著新專輯《ARIRANG》回歸，明展開同名演唱會，台灣時間晚間7點、韓國時間晚間8點，地點於光化門廣場，全球Netflix同步直播，怎料近日話題引爆，首爾光化門周邊飯店也衍生爭議，當地警方查獲18間飯店違規，未明示客房價格表和營業執照等，有疑似收費標準不一之嫌，違規飯店可能被處以最高6個月有期徒刑或最高500萬韓元（約12.5萬新台幣）罰鍰。
BTS回歸演唱會明登場！首爾光化門飯店大亂
BTS成員去年6月全員退伍，明將重新站上舞台正式回歸，展開世界巡迴演唱會，讓粉絲相當期待，怎料演唱會地點光化門現已發生爭議，首爾市警方表示，持續對周圍住宿設施進行檢查，並實施穩定客房價格措施，沒想到，一檢查發現，今年2月25日至本月4日期間有18間違規，包含未明示客房價格表和營業執照等，相當誇張。
根據韓國《公共衛生管理法》規定，住宿業經營者應在飯店內及前台分別張貼營業執照和客房價格表，並遵守收費標準，若有不一標準之嫌舉止或實際作為，違規飯店可能被處最高6個月有期徒刑或最高500萬韓元（約12.5萬新台幣）罰鍰，使得大批朝聖BTS的粉絲，下塌處是否住得安心或是有保障，有待當地警政進一步取締。
另外，因應BTS光化門演唱會當天將有約26萬人湧入光化門一帶，現場約6500名警力分布在演出區與周邊，包含70多個機動部隊，加上交通警察、刑警、特警全面上線，同時搭配高空監測車、照明車、可折式圍欄等等5400件設備，從地面到空中把整個區域包起來，周邊梨泰院、弘大、聖水洞等觀光地點也都會提前警力巡查。
📌BTS《ARIRANG》回歸演唱會直播資訊
時間：3月21日星期六（台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點）
地點：首爾歷史地標「光化門廣場」
直播：Netflix（全球同步直播）
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BTS成員去年6月全員退伍，明將重新站上舞台正式回歸，展開世界巡迴演唱會，讓粉絲相當期待，怎料演唱會地點光化門現已發生爭議，首爾市警方表示，持續對周圍住宿設施進行檢查，並實施穩定客房價格措施，沒想到，一檢查發現，今年2月25日至本月4日期間有18間違規，包含未明示客房價格表和營業執照等，相當誇張。
根據韓國《公共衛生管理法》規定，住宿業經營者應在飯店內及前台分別張貼營業執照和客房價格表，並遵守收費標準，若有不一標準之嫌舉止或實際作為，違規飯店可能被處最高6個月有期徒刑或最高500萬韓元（約12.5萬新台幣）罰鍰，使得大批朝聖BTS的粉絲，下塌處是否住得安心或是有保障，有待當地警政進一步取締。
📌BTS《ARIRANG》回歸演唱會直播資訊
時間：3月21日星期六（台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點）
地點：首爾歷史地標「光化門廣場」
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