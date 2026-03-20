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▲BTS的回歸演唱會，整座城市都充滿了他們的宣傳。（圖／美聯社／達志影像）

BTS明（21）日晚間將在首爾光化門廣場舉辦《ARIRANG》免費回歸演唱會，預計湧入超過26萬名海內外粉絲。但是當幾十萬人同時擠進一個開放式的都市廣場，韓國社會與政府最深層的恐懼也被喚醒，深怕2022年造成159人死亡的「10.29梨泰院人群踩踏悲劇」再次重演。為了不讓這場「紫色狂歡」變調，韓國政府這次繃緊神經，調派6500名警察，以最高規格的維安防線。梨泰院慘案的痛楚，讓韓國政府面對大型人群聚集再也不敢掉以輕心。連南韓總統李在明都在社群平台上表態支持BTS演唱會，也會守護每個細節。首爾市與首爾警察廳嚴陣以待，現場動員6500名警力，全面接管人潮動線、交通與反恐預防。此外，為了避免四面八方湧入的無序推擠，警方將原本開放的廣場區塊化，嚴格限制出入口。一旦特定區域容留人數達標，即刻執行只出不進的封鎖措施。防護不僅在平面，周遭可能引發墜落意外的高樓層建築頂樓，將於當日全面封閉。廣場周邊所有的地下道通風口都已加裝安全護欄，消除視線死角與公安隱患。在龐大的維安陣仗背後，韓國國內也出現了質疑的聲音。有批評者認為，這場演唱會終究是HYBE娛樂與Netflix的商業活動，為了私人企業與偶像團體動用高達6500名國家警力，是否為一種公權力的濫用與浪費？但若換個角度思考，保護超過26萬名合法聚集的國內外公民與遊客，本就是國家責無旁貸的義務。BTS演出背後牽動著破兆韓元的龐大經濟產值與國家觀光形象，但這一切的基礎都建立在零事故的絕對前提上。動用公權力阻擋憤怒的抗議群眾被視為理所當然，而動用警力去保護前來享受音樂、為國家帶來龐大經濟活水的民眾，又豈會是浪費？這次的6500名警力，不只是在保護BTS的紫色奇蹟，也是韓國政府向全世界證明其有大型危機管理能力，已從梨泰院陰霾中重生的重要期末考。