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▲BTS的回歸演唱宣傳已經鋪天蓋地，卻有一群上班族對這場演出想到就有氣。（圖／美聯社／達志影像）

▲首爾各地都有BTS回歸的宣材，氣勢頗為浩大。（圖／美聯社／達志影像）

▲世宗大王銅像是光化門廣場的重要地標，一旁已經有BTS演出的作業車在附近，他們的回歸演唱會是全球矚目的盛事。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團「防彈少年團」（BTS）闊別4年全員回歸，21日將在光化門廣場演出，卻傳出附近的公司出現「強制放假潮」，員工被公司要求演唱會當天下午使用半天年假，甚至告知部分員工當天別來上班，美其名是以避免交通混亂以及顧慮到他們的安全受到影響。不過員工們罵聲不停，甚至還向市民團體「職場霸凌119」投訴，表示公司統一要求大家，根本沒有協商的空間，成為另類BTS受災戶。BTS回歸果然讓外界都震撼，但最能感受到影響力的，一定是光化門附近被要求休年假、或不用來上班的公司行號員工，根據韓國勞基法規定，特休應由員工自行決定，公司不能因為附近有大活動就統一強迫他們請假，而被叫不要來上班的更慘，連當日有沒有辦法領工資都不確定。BTS粉絲熱切期待的回歸演出，卻讓這群無奈的員工們面臨「災情」。過去常聽到的是有人為了搶偶像演唱的門票或是去看表演，不惜向辦公室請假，現在BTS卻讓一群員工想上班還沒辦法上，引起網友熱烈討論。有人忍不住嗆道：「這是城市戒嚴嗎？」也有人強顏歡笑：「還真是第一次因為偶像被逼得要休年假。」可是也有粉絲打趣道：「至少不用請假去搶票。」儘管BTS是天團，有的上班族寧願正常進公司工作，也不想因他們被公司強迫休假。根據韓國媒體報導，有的公司會將臨時停工的成本轉嫁到員工身上，透過強制扣減年假來彌補，專家則提醒，如果是受到公司壓力，應該明確表示自己不願意在特定日期休年假，然後事先和公司協調好方案，像是改成居家辦公或是到其他分公司上班等，都能夠保障自身的權益。光是首場回歸演唱，都能夠造成附近公司行號的震動，引爆上班族的怒火，以及媒體的高度關注，BTS確實不愧話題製造機，展現天團的龐大影響力。