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▲BTS（如圖）在全球享有超高人氣，將帶著第五張正規專輯《ARIRANG》全體回歸。（圖／X@BTS_official@bts_bighit）

殯葬業者推「紙紮版BTS手燈」售1900還附電池

紙紮版手燈掀熱議 網驚：死了都要愛BTS

▲BTS（如圖）將於3月21日於首爾光化門舉辦回歸演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》。（圖／美聯社）

BTS（防彈少年團）在全球享有超高人氣，將帶著第五張正規專輯《ARIRANG》全體回歸，並於3月21日於首爾光化門舉辦回歸演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》。然而，卻有殯葬紙紮業者想跟上BTS回歸熱潮，推出紙紮版BTS手燈（阿米棒），一個售價1900元，讓粉絲直呼：「比陽間版還貴」、「必須要附小卡才給過」，意外引發討論。4月將迎來清明節，近年紙紮祭品款式越來越新奇，有網友發現網路上竟有人在販售紙紮版的BTS手燈，以「特別版阿米棒」為原型製作，不僅完整還原手燈造型，旁邊還附上3顆紙紮AAA鹼性電池，細節非常到位。只見商品一個售價要1900元，銷售文案上更寫著：「身為阿米的粉絲怎麼可以錯過？為另一個世界的親友準備心愛的應援小物。每一個細節都承載家人的思念，讓喜愛與關懷化作永恆的陪伴。」業者推出紙紮版手燈，讓眾多網友大開眼界，直呼「死了都要愛BTS」、「有夠狂」、「必須傳承下去交代給子孫」、「BTS骨灰粉」、「連電池都有貼心」、「追星真的帶動經濟…」、「紙紮版之後會不會出個二代三代四代之類的手燈」，不過也有人直呼：「紙紮的還比較貴喔」、「竟然比原版還貴」、「留友看紙紮的還比真的貴」。