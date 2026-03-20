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▲BTS回歸演出造成話題，粉絲已迫不及待在大看板下拍照留念。（圖／美聯社／達志影像）

▲首爾光化門廣場已經在搭建BTS回歸演出的舞台。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（如圖）目前身家據《富比世》估計20億美元創下個人新紀錄，但她的演唱會帶動商機威猛程度，有可能即將被韓國天團BTS超越。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團「防彈少年團」（BTS）全員回歸，將於21日在首爾光化門舉辦首場演唱會，並展開全球巡迴演唱，成為眾所矚目的焦點。市場分析家推估他們光是這場免費演出的就能帶來至少1.7億美元的經濟效益，未來專輯與周邊商品銷售和巡演票房有望賺進數十億美元，甚至有機會超越美國天后泰勒絲創下的紀錄，將她逼下女王寶座。BTS宣告回歸讓全球A.R.M.Y（官方粉絲名）為之震動，摩拳擦掌準備投入各種追星行程，因而不只是演唱會搶票、搶購各種周邊商品等，觀光與住宿的景氣都能跟著被帶動。據旅遊訂房網站數據，光是來自國際對於首爾和釜山的搜尋，就在兩天之內暴漲160%與2400%，難怪各方推測要在經濟效益上超越泰勒絲，BTS恐怕是全球樂壇極少數有能力的強者。經濟學者們還分析，稱A.R.M.Y和泰勒絲的粉絲Swifties，無論在年齡層、忠誠度、願意為偶像砸錢的熱情上都差不多，因而只要他們有任何大活動，都能造成難以忽略的商機，可是從韓國研究員的角度來看，A.R.M.Y比歐美歌手的粉迷還要更熱情、瘋狂，加上BTS已經4年沒有全員合體活動，廣大粉絲不只想參加在韓國國內的演唱會，也想飛到海外欣賞他們的世界巡演，收益更驚人。目前彭博社估計，BTS宣布的全球5大洲、34座城市的82場演出，光是演唱會門票和周邊商品的銷售就有至少會有8億美元進帳，如果再加場就很有機會超越泰勒絲《時代巡迴演唱會》149場、22億美元的紀錄。而這還不僅是韓國的粉絲想要飛到全球各地追星，也還有韓國以外的A.R.M.Y們想飛到當地見偶像的商機，潛力無限。過往提到「演唱會經濟效益」，泰勒絲大都是各方第一時間想到的代表人物，甚至有「泰勒絲經濟學（Taylornomics）」這樣的專有名詞出現，但BTS即將強勢回歸，泰勒絲的女王寶座是否還坐得穩？很快答案就會揭曉。