我是廣告 請繼續往下閱讀

BTS洛杉磯重聚 7人重新磨合找回音樂默契

BTS防彈少年團確定3月20日帶著全新專輯《ARIRANG》正式回歸，隔天3月21日直接在首爾光化門廣場舉辦免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，台灣時間晚間7點同步開唱並由Netflix全球獨家直播，讓無法到場的粉絲也能即時參與；同時3月27日推出紀錄片《BTS：天團回歸》，Netflix今（17）日同步釋出正式預告與海報，首度公開7人退伍後在洛杉磯重聚、回到創作空間完成專輯的幕後過程，並坦言「我們離開舞台太久了」，成員要重新磨合、一度不知道該怎麼重新出發，RM則表示：「我們在努力找出BTS的本質，這件事或許只有我們做得到。」自2013年出道以來，BTS迅速走紅，粉絲遍布全球，直到成員陸續入伍後才暫停團體活動。隨著去年全數完成兵役，7人退伍後在洛杉磯重聚，回到熟悉的創作空間，一同投入新專輯製作。RM也在紀錄片中坦言：「我人生一半的時間都跟他們在一起，像家人一般的朋友。」在時間的分離與各自的人生歷練之後，從創作節奏到合作方式都重新磨合。當百萬粉絲期待這場被視為「十年一遇」的回歸，成員們在鏡頭前也直接面苦惱問題，包括「如何重新出發」、「如何在致敬過往的同時不被過去限制」、「如何一起走向下一個階段」在暫別舞台的這段時間，他們坦言：「我們離開舞台太久了，潮流每季都在變，我們不能原地踏步。」因此《ARIRANG》這張專輯的重點放在真實呈現，即使在壓力與懷疑之中，RM仍表示：「我們在努力找出BTS的本質，這件事或許只有我們做得到。」在不斷討論與調整的過程中，團體逐漸完成新作品，把當下的狀態直接反映在音樂裡。《BTS：天團回歸》由導演Bao Nguyen執導，並由知名製作公司This Machine與HYBE聯合製作，透過大量幕後畫面記錄BTS的7位成員再次集結的過程，也回顧他們一路成長為全球偶像的歷程。Jimin也在片中表示：「我們終於回到註定的地方。」時間：3月21日星期六（台灣時間晚間7點／韓國時間晚間8點）地點：首爾歷史地標「光化門廣場」直播：（全球同步直播）時間：3月27日直播：（全球同步直播）