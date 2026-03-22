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▲BTS在昨日的光化門回歸舞台中，帶來〈SWIM〉的精采表演。（圖／翻攝自Netflix）

韓國天團BTS防彈少年團在20日推出正規5輯《ARIRANG（阿里郎）》回歸，並公開主打歌〈SWIM〉的MV後，因為歌曲不像以往BTS主打歌一樣，有強勁曲風與高難度舞蹈，而是以慢歌為主，MV中也沒有任何跳舞段落，只有女主角的慢舞，因而受到質疑，遭批不適合當主打歌。不過在昨日於光化門的Live演出後，〈SWIM〉雖然是慢歌，但一樣簡潔有力的刀群舞，讓這首歌瞬間評價翻轉，許多粉絲直呼看完後直接「重播1萬次」。〈SWIM〉在被當成主打歌公開後，因為沒有以往招牌刀群舞，而受到許多質疑聲浪，但在昨日的Live演出，BTS一邊深情唱出歌曲，一邊跳出簡潔有力的舞蹈，不變的刀群舞水準，瞬間讓這首歌評價大翻轉，理解BTS選這首歌當主打歌的意義。許多人在看完〈SWIM〉的現場舞台後，都忍不住愛上這首歌，「慢歌舞蹈的殺傷力反而比快歌還要致命，愛得要死！」、「雖然是慢歌，熟悉的刀群舞和動作一致精準完全沒變」、「防彈的歌曲都是在看完歌詞跟舞台現場演出出後，會有更不同的感覺，更愛了」。事實上，在〈SWIM〉MV公開後，一度因為女主角莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）畫面太多，不只有近距特寫，還有獨舞片段，甚至多過成員，而受到質疑，不少等待BTS回歸已久的粉絲都忍不住無奈表示：「我們想看的是防彈！」吐槽所有成員鏡頭加起來，都沒有女主多。但在許多粉絲出面解析MV意義，認為這首歌是在描述BTS與粉絲ARMY之間的故事，女主角代表的就是ARMY，才讓部分粉絲理解這次的MV。而在看到精彩現場表演後，更是讓大家都愛上這首歌，也知道了選〈SWIM〉當主打歌的原因。