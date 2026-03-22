我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「火雲邪神」梁小龍今年1月因心衰竭搶救過世。（圖／翻攝自小紅書）

▲梁小龍（右）過世後，徒弟爆料宋驤（左）未讓他的骨灰下葬。（圖／微博＠大公文匯網）

曾在電影《功夫》中以「火雲邪神」一角深植人心的香港武打巨星梁小龍，於今年1月中旬在深圳病逝，享壽75歲。在他離世2個月後，近日卻爆出其骨灰至今仍未下葬，徒弟更憤怒控訴梁小龍的遺孀宋驤，稱她打算將梁小龍的骨灰存放在免費的深圳殯儀館內長達10年，消息一出震驚演藝圈，雙方也開始隔空互罵。梁小龍離世後，其擁有超過280萬粉絲的抖音帳號由徒弟接手。近日徒弟頻頻發文，直指恩師死後不得安寧：「梁小龍去世2個月了，為何還沒下葬？死者為大，入土為安！誰決定讓骨灰免費在殯儀館放10年！」他強調下葬不只是家務事，更是關乎影迷尊嚴的公眾事務，質疑遺孀宋驤並未盡到身為家屬的責任。除了後事安置問題，徒弟更驚爆梁小龍生前的淒涼境遇。他透露梁小龍與宋驤早已分居多年，梁小龍曾12次提出離婚卻始終未成，長期睡在客廳板凳上。甚至在梁小龍進行心臟支架手術等多次住院期間，宋驤皆處於失聯狀態，從未前往探視。徒弟痛批宋驤在死後才拿舊照片營造恩愛假象，根本是「拿死人作秀」。面對種種指控，宋驤則發聲捍衛清白。她強調「久治不葬」純屬造謠誣陷，並表示已經蒐集相關證據，將對不實指控追究法律責任。不過，針對外界最在意的「具體下葬日期」以及「骨灰存放位置」，宋驤在聲明中並未詳細說明，這也讓外界的質疑聲浪未能平息。梁小龍過去與李小龍、成龍、狄龍並稱影壇「四龍」，妻子宋驤則是圈外人，比梁小龍小20歲。兩人在1995年結婚，婚後生下一女一子，婚姻生活一度被認為幸福美滿；不過2018年梁小龍曾發生婚外情風波，疑似在微博發文自爆有小三，但他事後澄清是因為微博帳號被盜才出現奇怪貼文，梁小龍當時強調自己家庭和睦，薪水都上繳給妻子，並無外遇，夫妻倆的真實相處情況外界則不得而知。