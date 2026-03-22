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▲嘻小瓜看演唱會沒帶手燈帶成鳳梨酥。（圖／Threads@kuakua_0629）

韓國女團TWICE本月20日起在台北大巨蛋舉辦一連三天的演唱會《THIS IS FOR》，不只吸引大批ONCE（粉絲名）朝聖，許多藝人好友現身力挺，其中，和子瑜擁有超過10年情誼的嘻小瓜，更連續兩天親自到場應援，不過第一天卻鬧了大烏龍，那就是他把TWICE手燈帶成了鳳梨酥，讓人哭笑不得。嘻小瓜昨（21）日分享自己朝聖TWICE台北大巨蛋演唱會的影片，原本是想當期待的演唱會，卻鬧了超大烏龍，「我今天以為我帶了應援棒出門，然後就沒有檢查，結果帶到鳳梨酥，我沒有應援棒，我等等就拿這個搖。 」畫面中他拿著一個白色盒子，向鏡頭展示打開來真的是一整盒的鳳梨酥，讓他自己都相當尷尬，不知道看演唱會時該怎麼辦。嘻小瓜在大巨蛋鬧烏龍的片段曝光後，也笑翻許多ONCE，「有什麼樣的老師就有什麼樣的學生 ，一個帶成鳳梨酥，一個沒票不能進快閃店」、「這跟子瑜沒票進快閃店一樣好笑」、「你鳳梨酥送子瑜啦」、「看演唱會肚子餓了可以吃」、「應援的時候比較不會血糖低啦」、「唯一吃飽飽離開演唱會的狠人」、「最好笑的是食物不能帶進場得場外吃掉。」嘻小瓜是周子瑜在前往韓國發展前的舞蹈老師，雖然子瑜現在長年住在韓國且行程滿檔，不過兩人的聯繫從來沒有斷過，亦師亦友的兩人幾乎每一年都會見面，子瑜會在生日時送上親筆寫著「TO小瓜老師」的禮物，嘻小瓜也常在子瑜推出新作品時公開相挺，從過去舞蹈教室裡的師生，到如今在大巨蛋見證學生發光發熱，超過10年的深厚情誼超賺人熱淚。