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▲Mina大巨蛋演唱會因為拔智齒臉還很腫，因此戴著面紗上場。（圖／讀者提供）

韓國人氣女團TWICE近日在台北大巨蛋舉辦演唱會《THIS IS FOR》，然而成員Mina因為開唱前去拔了兩顆水平智齒，導致臉頰尚未消腫，表演時只好以面紗遮臉的方式現身，不過遮臉造型卻遭到部分粉絲質疑「特別在台北場前把智齒超故意」，為此Mina今（22）日凌晨透過付費互動軟體Bubble（泡泡）向粉絲道歉，表示自己真的是不得已才在台北場前去拔智齒的，讓許多粉絲看到消息超心疼。Mina今日凌晨透過Bubble親自向ONCE道歉，「來看台灣公演的ONCE們，以這樣的面貌（面紗遮臉）進行公演感到無比抱歉」，她進一步解釋，原本打算撐到7月有空時再去處理智齒問題，但因為疼痛症狀難忍才不得不提前接受治療，她也無奈表示，自己也不確定這樣的選擇是否正確，「想為演唱會做點什麼，所以登上了舞台」，透露自己拔智齒是「不得已才做的」讓粉絲看了相當不捨。事實上Mina近來一直飽受牙齒問題困擾，前陣子在美國巡演時就曾因牙齒疼痛就醫，之後被診斷出有4顆水平智齒，且因位置特殊、一次拔除會傷及神經，讓她本人相當苦惱，本次從韓國飛往台灣時，Mina就被拍到戴著口罩、帽子低調現身，當時面對粉絲關心，她坦言自己剛去拔2顆水平智齒，因為臉還很腫，才會把臉遮住，讓不少粉絲直呼超心疼，感嘆「好不容易來台灣，結果不能吃美食真的太可惜。」不過因為剛拔完智齒，臉頰還是很腫，因此Mina選擇臉上戴著面紗造型上台，本次TWICE台灣大巨蛋演唱會，除了因腳傷缺席演出的多賢外，其餘8位成員狀態都相當不錯，雖然Mina臉上隔著一層紗，依舊藏不住她的美貌，不少粉絲看了反而大讚「根本異域公主」、「這造型超美，完全是新風格」，在社群掀起另一波討論。