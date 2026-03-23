中國男星任豪在熱播陸劇《逐玉》中飾演男二「李懷安」，上一集樊長玉（田曦薇 飾）看他重傷，擔心他死在戰場上，因而將他打暈，任豪清醒後發現戰爭結束，雖然贏了但恩師也戰死，他氣到對田曦薇說「此生不必再相見」，沒想到在第31集中，他突然積極求愛，還裸半身「負荊請罪」，正式和武安侯（張凌赫 飾）開戰！

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任豪負荊請罪　裸半身秀肌肉

《逐玉》第31集開頭，任豪突然不同於上一集對田曦薇的怨恨，身上還包著紗布，脫掉半邊衣服，負荊請罪跪在她房門，希望她能原諒自己日前的行為，這也是任豪在劇中第一次這麼狼狽，還披著一頭長髮，不少劇迷都被他電到，笑虧這部戲每個男演員都要這麼病嬌嗎，實在很難不被迷倒。

不僅如此，任豪和田曦薇升官，兩人共同執掌軍隊，任豪突然對田曦薇猛攻，不僅替她求名師，自己還親自教她兵法，更在她遭到非議時跳出來替她說話，還對外稱兩人情同兄妹。

此時田曦薇因為得知自己的爸爸疑似是叛軍，當年害張凌赫的父親戰死，因而刻意與張凌赫保持距離，張凌赫收到皇帝賜婚，只不過對象是長公主，他氣得當場把宣旨的公公耳朵給砍下來，半夜跑去田曦薇的房間，門一推開就告白，「我已經入贅給妳了，我只能是樊長玉一個人的！」

▲任豪在《逐玉》中負荊請罪。（圖／翻攝自微博@任豪）
▲任豪在《逐玉》中負荊請罪。（圖／翻攝自微博@任豪）

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