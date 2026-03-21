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▲張凌赫偷偷在田曦薇脖子上種草莓。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲張凌赫穿著一件衛生衣製刀，也是帥到沒朋友。（圖／翻攝自微博@張凌赫）

《逐玉》劇情再遞進，第28集中，田曦薇飾演的樊長玉執意要去救俞淺淺（孔雪兒 飾），張凌赫留不住她，兩人在溪邊互相傾訴愛意，正片中只見張凌赫親吻她，但花絮裡，長公主在替田曦薇上藥時，發現她脖子上有「草莓」，讓田曦薇瞬間羞澀，另外，張凌赫替田曦薇鍛製一把屬於她的刀，以血祭刀的畫面，又讓他帥出一個新的層次。張凌赫在《逐玉》中演活武安侯「謝征」，最新一集中，他和田曦薇再次向對方確認心意，但田曦薇一心只想救出孔雪兒，執意要離開，張凌赫也知道，只要是她做的決定就無法改變，兩人在溪邊親吻，互吐愛意，畫面非常浪漫。沒想到還有更甜的！花絮裡長公主在替田曦薇療傷，除了背部的刀傷之外，脖子上還有一顆「草莓」，長公主認真研究，「這像是剛弄上去的，我在醫書上沒看過。」田曦薇想了一想，畫面跳到張凌赫親她的時候，原來是被他弄上去的，逐漸羞澀，被劇迷笑虧，「實在太會了」、「這戀愛也是談得很現代」、「好甜啊」。不僅如此，張凌赫還替田曦薇鍛製一把屬於她的刀，但是要以血祭刀，以免傷主，張凌赫二話不說用刀在手臂上畫了一下，而他穿著白色衛衣製作刀的模樣，暖色調的光打在他精緻的五官上，擁有侯爺的冷洌感，又有屬於謝征的癡心，視覺效果十足，又讓他帥出新高度。