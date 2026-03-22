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▲蕭敬騰（右2）一直以金曲歌王、好歌喉的形象著稱，今天在歐弟（左1）、胡瓜（左2）、康康（右1）主持的《鑽石舞台之夜》演唱會，也很有綜藝魂，很能接哏和搞笑。（圖／記者李欣恬攝影）

由綜藝天王胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會，今（22）日在北流迎來第二天壓軸場。金曲歌王蕭敬騰昨晚才剛從重慶趕回台灣，今晚唱完馬上又要飛往西班牙。胡瓜心疼透露老蕭已經4天沒怎麼睡，但他狀態極佳大秀鋼琴自彈自唱，還與主持群瘋狂鬥嘴，面對各種荒謬點歌來者不拒，康康和歐弟改他代表作〈王妃〉歌詞，把「夜太美，儘管太危險」改成「野台妹，警官太危險」，全場笑翻。蕭敬騰自彈自唱，還跟台下觀眾互動，唱〈無言花〉時，讓空下歌詞讓觀眾接唱。在台上接受主持人訪問時，康康還沒有Cue蕭敬騰，他就自動說出會唱康康的〈或許你是對的〉、〈你姊住市內〉，接著就開心地唱了起來，康康加碼點唱胡瓜的招牌曲〈包青天〉，老蕭也輕鬆駕馭。最爆笑的是，康康接著說要點〈野台妹〉，胡瓜趕緊糾正是老蕭的招牌歌〈夜太黑〉，歐弟吐槽：「那是林憶蓮的歌啦！」康康開始歪樓亂唱：「野台妹，儘管真危險！」歐弟馬上接哏，是「野台妹，警官真危險」，眾人連忙詢問老蕭，所以歌曲到底是什麼，蕭敬騰才淡定地說出：「是〈王妃〉。」笑點不斷，粉絲都笑得很開心。除了亂改神曲，主持群也沒放過地獄哏。歐弟大讚老蕭唱歌太投入，就像在前職棒球星林智勝退役賽那天一樣，唱到褲子破掉也不在乎。康康立馬接話，自爆有次穿白西裝也在台上破褲子，結果露出一團黑黑的；老蕭機智反問：「是〈挪威的森林〉？」康康竟順勢開黃腔補刀：「森林旁邊還有兩顆破輪胎！」秀場式玩笑，尺度大開。談到這次為何能請到蕭敬騰？胡瓜表示，他與老蕭愛妻Summer的爸爸林光寧是舊識，這次打電話邀約，老蕭想都沒想就一口答應。雖然胡瓜心疼他四天沒睡，但老蕭謙虛笑回：「沒那麼誇張，有休息，只是睡比較少。」為了照顧台下長輩，老蕭不僅以鋼琴自彈自唱鄧麗君的〈千言萬語〉，還溫柔邀請觀眾合唱江蕙的〈無言花〉。他透露瓜哥一直提醒要挑長輩熟悉的歌，但也希望他唱自己的作品，於是他在深情的〈親密愛人〉後，用輕快的〈阿飛的小蝴蝶〉與炸裂的〈王妃〉為演唱會畫下完美句點。此外，本次「鑽石舞台之夜」結合公益，適逢 2028 年臺大將邁向百年校慶，演出收益將捐贈給「十方社會福利慈善事業基金會」與「臺大清寒希望獎助學金」，期盼透過老蕭的音樂感染力，將愛心送到更多需要的角落。