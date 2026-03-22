我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（如圖）登《鑽石舞台之夜》演唱會開唱，該演唱會是公益屬性，將有部分門票投入公益。（圖／萬星傳播提供）

▲《鑽石舞台之夜》演唱會三位主持人歐弟（左1）、康康（左2）和胡瓜（右1），大開李千娜（右2）玩笑，綜藝娛樂效果十足。（圖／萬星傳播提供）

一連兩天的《鑽石舞台之夜》公益演唱會今（22）日午後繼續在台北流行音樂中心（北流）火熱開唱！近期捲入電影《世紀血案》風波的李千娜，迎來風波後的首次公開表演。現身舞台的她身形明顯暴瘦，雙腿纖細宛如竹籤，讓台下不少粉絲看得相當心疼。她精神奕奕地完成演唱，以極佳的狀態為傳承與公益盡一份力。從小在秀場走跳、家裡經營電子花車的李千娜，對傳統秀場文化很熟悉。胡瓜表示：「其實做這個活動，主要是要讓長輩聽到一些熟悉的歌曲。」但他也坦言找藝人非常困難，許多人聽到預算都跑光了，「千娜真的是給了『佛心價』，還要捐給慈善單位，這場大秀真的是靠大家的愛心！」一旁的歐弟表示，因為李千娜家裡是做電子業的，根本不缺錢。沒想到李千娜回應還原真相：「其實是電子花車啦！」機智反應，笑翻眾人。台上主持群互動笑料不斷，一看到李千娜身上掛著白色長腰帶的造型，歐弟立刻發揮搞笑功力猛虧：「我一直很想提醒她，廁所的捲筒衛生紙不用拿出來！」超有畫面的吐槽逗得全場大笑。接著康康更是不按牌理出牌，在台上大開納豆中風玩笑的「地獄哏」，百無禁忌的秀場式對話讓現場氣氛嗨到最高點。康康也回憶起當年擔任《超級星光大道》評審時，一路看著李千娜成長，知道她能駕馭各種曲風。他更加碼爆料，兩人曾共同演出李千娜拿下金馬獎的首部電影《茱麗葉》。荒謬的是，該片共有三個「茱麗葉」，第一位是徐若瑄，第二位是李千娜，第三個「茱麗葉」竟然是康康飾演的同志角色，且對象還是梁赫群，超衝擊的選角往事讓台下聽了笑聲連連。儘管身形消瘦，李千娜的舞台魅力絲毫不減。她先是以輕快的招牌曲〈心花開〉熱情問候：「現場的朋友，把手借給我！會唱的跟我一起唱喔！」接著應景馬年帶來〈胭脂馬拄著關老爺〉以及〈愛人醉落去〉等台語KTV金曲，讓台下長輩聽得如癡如醉。在一連串經典老歌後，胡瓜對她說：「今天還是想聽妳本身的歌曲。」李千娜向觀眾介紹：「這首歌是我一路以來的心路歷程〈查某囡仔〉。」以抒情的歌聲瞬間感染了全場。