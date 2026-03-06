我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜在IG限動上為台灣打氣，寫下「中華隊加油」簡單5字。（圖／李千娜IG @n_a_n_a_l_e_e）

▲李千娜日前低調現身「2026過癮瘋元宵」演唱會，表示看到台下的每一聲加油，讓她哽咽到幾乎快唱不下去。（圖／李千娜IG @n_a_n_a_l_e_e）

李千娜歷經「世紀血案風波」遭到全網抵制，原定參加的高雄櫻花季活動、農曆春節節目都被取消，上個月底她發出聲明提告製作片方，並將所有片酬捐給慈林基金會，不過遭基金會婉拒。事隔多日，李千娜罕見更新動態，為今晚中華隊迎戰日本加油打氣，在IG限動上以黑底白字寫下「中華隊加油」。而她日前現身「2026過癮瘋元宵」演唱會，事後也發文吐露現況。李千娜捲入風波後，演藝事業受到衝擊，日前她表示將深刻反省，原本工作、活動邀約滿滿的她，也僅剩下零星的演出。沉寂多日，今（6）日晚間WBC經典賽中華隊將迎戰強敵日本，引發高度關注，不少藝人都親自飛到日本應援，而李千娜也在IG限動上為台灣加油，寫下「中華隊加油」簡單5字。事實上，李千娜遭抵制後，除了向大眾以及家屬道歉，她也透露已經提告製作片方，要求對方刪除自己在電影中的所有畫面，同時將所有片酬捐給慈林基金會，透過實際行動表達自己的歉意。不過慈林教育基金會卻拒絕李千娜的捐款，回覆：「李小姐願意以演出酬勞，捐贈本會的真誠善意，本會目前則必須婉拒。」期待李千娜除了在適當時機參與本會的活動，能以其社會影響力激勵更多年輕人。另外，李千娜日前低調現身「2026過癮瘋元宵」演唱會，結束後在IG上發文寫道「謝謝永遠都這麼溫暖的台東，給我一個大大的擁抱」，表示站在台上聽見大家的每一聲加油、每一個眼神、每一個手勢，都讓她感動、哽咽到幾乎快唱不下去，重新找回了勇氣。