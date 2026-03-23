我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sana（如圖）對於出道多年，首次在台北演唱出道曲一事感到鼻酸，一席話也惹哭粉絲。（圖／讀者提供）

▲子瑜過去曾自爆，休假時會跟哥哥一起打LOL，且她都打輔助的位置。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

▲周渝民（左1）對演唱會的態度超認真，不僅犯錯會下跪道歉，還自己幫自己升Key。（圖／相信音樂提供）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（23）日的娛樂話題搶先看：韓國人氣女團TWICE昨晚在大巨蛋的演唱會迎來最終場，成員Sana唱完出道曲〈Like OOH-AHH〉後忍不住鼻酸，對台下粉絲直言：「沒想到出道曲現在才能表現給你們看」，一句話惹哭萬人。而TWICE台灣籍成員子瑜過去與哥哥的互動也引發討論，她曾自爆休假時會和哥哥一起打LOL（英雄聯盟）。F4成員周渝民則被工作人員爆料，在演唱會上如果犯錯出包，是會跟大家下跪道歉的那種人，讓五月天阿信聽後嚇傻。韓國超人氣女團TWICE於昨日完成台北大巨蛋最終場演唱會，為台灣ONCE帶來滿滿驚喜與感動。其中最讓粉絲難忘的，莫過於她們首次在台灣舞台演唱出道曲〈Like OOH-AHH〉，這首象徵起點的經典歌曲一響起，全場瞬間陷入情緒高潮，不少粉絲當場落淚，直呼：「等了10年終於聽到！」而Sana更是哽咽地向台下觀眾表示：「沒想到現在才能表現給你們看！」更是觸動不少ONCE（粉絲名）的淚腺。TWICE的台灣籍成員周子瑜這次返台開唱也成為全場焦點，子瑜昨天哭到一度消失在舞台上讓人心疼，而她過往與家人的有愛互動也被挖出討論。子瑜過去受訪時曾自爆休假都在睡覺、吃飯、和親哥一起打LOL，後來在粉絲見面會上，她更進一步跟歌迷透露，自己打LOL都是玩輔助，女神也沉迷電玩的反差模樣讓大家更愛她了。周渝民（仔仔）對演唱會的態度有多嚴謹？近日在阿信直播中，工作人員爆料，仔仔是如果出包，會自己下跪對工作人員道歉的那種人，敬業程度讓阿信也驚訝。阿信更順帶爆料，仔仔最近在演唱會上演唱新歌時，竟自己升Key 3個全音，讓他當場傻眼，不解仔仔為何要為難自己，還開玩笑罵他：「周渝民，請問你頭殼壞掉嗎？」