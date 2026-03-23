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▲子瑜笑說和哥哥維繫關係的好方法就是一起打LOL。（圖／아이돌 인간극장 YouTube）

▲疑似子瑜親哥哥（未露臉者）的照片，曾經被ONCE分享在粉絲團上。（圖／ILUVYU IG@tzuyu.tw）

韓國人氣女團TWICE的台灣籍成員周子瑜這次返台開唱成為全場焦點，子瑜昨（22）日在演唱會最終場更哭到一度消失在舞台上讓人心疼，而她過往與家人的有愛互動也被挖出討論。子瑜曾自爆休假時都在睡覺、吃飯，或是和親哥一起連線打LOL，她更坦言自己都打輔助，所以從來沒一個人玩過遊戲，一定會和哥哥一起組隊，笑說這是兄妹維繫感情的好方法，如此可愛的想法讓粉絲都被她融化。子瑜並非獨生女，家中還有一個大她7歲的親哥哥，比起子瑜的爸媽，親哥鮮少公開露面，個性相當低調，但卻是寵妹狂魔。子瑜曾在受訪時提到，過去TWICE集體上網路節目《偶像人間劇場》時，子瑜也提過，她有次發現隊友彩瑛也有在玩英雄聯盟，於是就拉著彩瑛跟哥哥一起組隊，3人連線打電動。，超可愛想法讓TWICE其他成員聽了都笑翻，稱讚子瑜是「善良的妹妹」。不過子瑜和哥哥的感情並非一直都這麼好，她2024年作客前輩宣美的網路節目時，就自爆哥哥小時候常常揍她， 還笑問現場工作人員：「這可以講嗎？」讓宣美聽後也笑到彎腰。由此可見兄妹間的感情確實十分緊密。