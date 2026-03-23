南韓女團TWICE上週末在台北大巨蛋舉辦三場《THIS IS FOR》演唱會，台灣籍成員子瑜一舉一動也備受關注，不僅首唱solo歌曲〈Run Away〉，看到有粉絲舉牌問「刈包怎麼吃？」她也親自給出答案，會選擇半肥半瘦，讓網友們笑說：「跟著台南人吃不會錯」、「台南人果然超懂吃」、「明天就去買刈包」。
子瑜遭問「刈包怎麼吃」？親給答案超懂吃
子瑜回到家鄉開唱，帶給粉絲們滿滿驚喜，不僅第一次在台灣演唱solo曲〈Run Away〉，還化身台語小老師，教成員們講台語，不斷說著「我金水」互動笑翻全場。演出時，子瑜除了親切與粉絲們揮手、比愛心，看到有人舉牌問「刈包怎麼吃？1瘦肉2肥肉3半肥半瘦」她則比出3的手勢，透露自己平時會選半肥半瘦。
影片曝光後，累積超過16萬人瀏覽，網友表示「跟著台南人吃絕對不會錯！」、「果然可以相信台南人」、「台南女兒太懂吃了」、「明天馬上去7-11買刈包」、「刈包宣傳大使！」、「刈包攤販：今年怎麼那麼多人來買半肥半瘦？」、「刈包就是肥瘦肉都要有才會好吃」、「衝了」。
子瑜圓夢了！演唱會最終場突淚崩
昨（22）日演唱會最終場，子瑜提到自己的夢想是帶著成員們來台灣開演唱會，如今圓夢也讓她感到十分幸福，更罕見在眾人面前落淚。在演唱會尾聲，她站上升降台講話，還沒開口情緒就潰堤，當場摀臉痛哭，甚至數次戴上墨鏡遮淚眼，長達約2分鐘情緒才緩過來，讓粉絲們看了揪心。
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子瑜回到家鄉開唱，帶給粉絲們滿滿驚喜，不僅第一次在台灣演唱solo曲〈Run Away〉，還化身台語小老師，教成員們講台語，不斷說著「我金水」互動笑翻全場。演出時，子瑜除了親切與粉絲們揮手、比愛心，看到有人舉牌問「刈包怎麼吃？1瘦肉2肥肉3半肥半瘦」她則比出3的手勢，透露自己平時會選半肥半瘦。
影片曝光後，累積超過16萬人瀏覽，網友表示「跟著台南人吃絕對不會錯！」、「果然可以相信台南人」、「台南女兒太懂吃了」、「明天馬上去7-11買刈包」、「刈包宣傳大使！」、「刈包攤販：今年怎麼那麼多人來買半肥半瘦？」、「刈包就是肥瘦肉都要有才會好吃」、「衝了」。
子瑜圓夢了！演唱會最終場突淚崩
昨（22）日演唱會最終場，子瑜提到自己的夢想是帶著成員們來台灣開演唱會，如今圓夢也讓她感到十分幸福，更罕見在眾人面前落淚。在演唱會尾聲，她站上升降台講話，還沒開口情緒就潰堤，當場摀臉痛哭，甚至數次戴上墨鏡遮淚眼，長達約2分鐘情緒才緩過來，讓粉絲們看了揪心。