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▲李珠珢確定離開LG雙子隊後，21日在IG寫下長文，告別韓國粉絲。（圖／李珠珢IG@0724.32）

▲李珠珢新賽季將繼續在中職富邦悍將應援，在台灣的工作「不休息」。（圖／富邦悍將提供）

韓籍人氣啦啦隊女神李珠珢去年同時為中職富邦悍將與韓職LG雙子隊應援，台韓兩地奔波、行程滿檔。今年她則選擇離開LG雙子，將工作重心全面轉向台灣。日前她發文說明離隊原因，坦言是希望暫時休息調整狀態，同時也向韓國粉絲喊話：「雖然今年會暫時休息一段時間，但我會努力，以更好的樣貌盡快再次與大家見面。」此番發言也被外界解讀成，為了未來重返韓職留下的伏筆。LG雙子隊21日公開今年賽季的應援名單，陣容不見李珠珢，她隨後也在IG發文，證實自己離隊的消息。李珠珢感性表示，「」。李珠珢也坦言自己離隊是想休息一下，「」這句話被解讀成是在為自己未來回歸韓職的道路埋下伏筆。而李珠珢雖然說需要休息，但她新的賽季還是繼續在中職富邦悍將應援，顯然是在台韓兩地的工作中選邊站，要把精力都投注在台灣，才選擇暫時放掉韓國市場。對於李珠珢的離開，多數韓國粉絲都坦然接受，表示雖然有遺憾，但啦啦隊在台灣的市場確實比較大，能被當成藝人來捧，可以接代言、拍各種廣告，收入確實較為可觀，因此粉絲都抱持祝福態度，希望李珠珢能在台灣好好發展，成為韓國之光。大家好，我是李珠珢。能有幸在 2025 年這一年間與 LG 待在一起，我感到非常榮幸；能陪伴大家走到奪冠的瞬間，我真的覺得很幸福。與粉絲們一起應援、同甘共苦的所有瞬間，對我而言都是無法忘懷且珍貴的回憶。😭❤️對於總是溫暖地為各方面仍有不足的我應援、並特地來看我的大家，我由衷地表達感謝。雖然今年將會有一段暫時休息調整的時間，但我會努力，以更好的樣貌盡快再次與大家見面。同時，我也要向一直以來給予我幫助的 Jung Enter 代表（團長）、組長、隊員以及室長，致上最誠摯的謝意。以後我也會繼續努力的。