我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張競（如圖）用韓文向球迷打招呼，官方還在下方特別標註她是首位台灣啦啦隊成員。（圖／IG@lgtwinsbaseballclub）

韓職職棒球隊LG雙子（LG Twins）昨（21）日公布2026賽季應援團名單，但其中竟不見超人氣成員「AI女神」李珠珢，火速引發熱議，讓不少人猜測她是否將以台灣的應援活動為主。不過在最新名單中，一名新成員吸引了外界視線，就是韓國女團ILY:1出身成員張競（RONA），官方還特地標註「首位台灣啦啦隊成員」，證實她來自台灣。LG雙子在昨日公開全新啦啦隊成員名單，其中一位「張Rona」瞬間吸引台灣球迷的關注，只見有甜美笑容的她，不只是女團出身，還是台灣女孩，官方也特地在下方標註「#首位台灣啦啦隊成員、#偶像出身、#韓文很厲害」，證實她來自台灣。張競也親自寫下韓文與球迷打招呼，「初次跟大家見面！今年為了無敵LG的勝利，我會盡全力應援的！我愛LG雙子！」而張競這次加入LG雙子啦啦隊，不僅是該球隊首位台灣成員，還是繼為韓國職足水原FC（Suwon FC）的樂天桃猿應援團團長壯壯、在韓國職足、職籃及職排應援的TinTin（渟渟）後，第3位前進韓國啦啦隊的台灣女孩，讓外界都非常期待她之後在韓國的發展。張競所屬女團ILY:1，由NAYU、HANA、ARA、RIRIKA、ELVA組成，其中張競和Elva都是來自台灣。該團體的風格為青春、清純、充滿活力的少女感，在2022年出道後，發行過〈Love In Bloom〉、〈Que Sera Sera〉、〈Thanks to...〉、〈illang:Firework〉等人氣歌曲，並舉行過《Beyond the ILY:1》的巡演，還曾在2024年8月來到台灣開唱。除此之外，張競還與RIRIKA、HANA、ARA一起參加過選秀節目《Girls Planet 999》，雖然未能進入最後的出道組，但也收獲不少人氣。然而該團體在2025年6月傳出解散，表示成員將回歸各自日常，但經紀公司FC 娛樂又在同天否認解散，透露團體正進行重組，但至今都尚未有新消息，社群則在持續更新中。