我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧自從2023年來台發展後爆紅。（圖／李多慧IG@le_dahye）

韓籍啦啦隊成員近年在台灣造成超狂熱潮，李多慧、李珠珢、李雅英、邊荷律等人來台後都人氣暴漲，不只薪水飆高，就連代言都接到手軟。但事實上，這幾位韓籍啦啦隊女神在韓國知名度不高，與在台灣的人氣差很多。因此近日有網友發文詢問「為什麼全世界只有台灣瘋韓國啦啦隊？」引發許多討論，有人點出韓男不買帳關鍵因素，並提到台灣演藝圈的殘酷現況，認為韓國、日本都有成熟偶像文化，台灣則相對較少，韓籍啦啦隊剛好填補了這個空缺。近日有網友在Dcard發文，「我很好奇，為什麼全世界只有台灣瘋韓國啦啦隊，韓男都不買單」，原PO指出從新聞上就可看出來，啦啦隊在韓國薪水不高，是有輩分制度的吃力不討好血汗工作，好奇為什麼在台灣就差那麼多，「台男的錢很好賺，韓國男生自己都不買單了」。原PO認為台灣啦啦隊薪水多，韓籍成員來台發展可以理解，「但是為何在台灣會被捧成高人一等的姿態？她們在韓國還要輪流倒垃圾，在韓國明明卻是階級不高的地位，比偶像低，全世界也沒有其他國家在引進韓國啦啦隊在瘋」，好奇問是否只是因「韓國正妹」就要捧。該貼文曝光後，火速引發高度討論，有網友指出台灣演藝圈較沒日韓盛行，啦啦隊正好補上，「不是只有韓國啦啦隊吃香，韓籍啦啦隊火之前是靠其他台籍啦啦隊在補演藝圈的缺，現在仍然有他們的位置，只是比較紅韓籍而已」、「因為是對比出來的！台灣目前沒有什麼女性偶像，韓國啦啦隊員填補了這些空缺」、「韓國最頂最正的第一梯隊都出道當偶像藝人了，擠不進出道窄門的第二梯隊才當啦啦隊，那麼多最頂的能看為什麼要看第二」、「韓國有Kpop、日本有jpop，有偶像文化，選擇很多自然就不會選啦啦隊」。在韓國職棒傳統中，啦啦隊多被視為球賽整體的附屬部分，成員需遵守嚴格的組織紀律，且個人光芒往往不會蓋過球隊。然而，隨著李多慧在2023年來台後的成功，正式開啟了韓籍啦啦隊來台發展的熱潮。韓籍成員在台灣不僅是應援者，更被視為獨立的藝人或網紅，跨足綜藝、廣告、甚至發行單曲。韓籍啦啦隊將韓國極致的舞蹈精準度與高強度節奏感，如著名的「三振舞」帶入台灣，提升了應援表演的專業。在文化適應上，她們也展現了強大的「台化」魅力，從學習中文、拍攝VLOG分享台灣生活，到受邀擔任觀光大使帶領台灣粉絲回韓國旅遊，這種接地氣的行為也成功打破了語言隔閡，與粉絲建立更加深厚的連結。