我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜說餅乾配飯超好吃，成員娜璉笑瘋，認為子瑜是在做節目效果。（圖／YouTube TWICE）

韓國女團TWICE本次登上大巨蛋一連唱三天，在台灣掀起熱烈話題。過去她在VLOG中分享了小時候吃飯的怪癖，身為台南女兒的子瑜，不愧對台南人「嗜甜」特性，透露自己小時最愛把餅乾夾上白飯一起吃，邊說邊親自示範吃了一口，讓一旁的成員娜璉看了當場大爆笑直呼：「別騙人了！妳瘋了嗎？」感嘆子瑜很會做節目效果，影片在當時也引發廣大討論，網友還提出「台南人愛吃甜」理論，來佐證子瑜的飲食習慣。在2024年子瑜SOLO出道的宣傳期，公司順勢推出子瑜的專屬真人秀節目《All abouTZU》。在其中一集，TWICE前往日本東京參與音樂節目Music Station的錄製，節目待機室成員們閒聊打鬧的模樣也被捕捉，其中正在用餐的子瑜，一邊享用餐點、一邊對著鏡頭和成員們閒聊，吃到一半突然說：「你們知道我小時候都怎麼吃飯嗎？我都在餅乾上面放上飯一起吃」，一旁的娜璉聽了則立馬大笑質疑：「別騙人了！妳瘋了嗎？」為了讓成員們相信，子瑜直接示範把餅乾放上白飯上並一口吃下去，還津津有味地說：「這樣超級好吃！」奇特行為讓娜璉整個笑翻，認為子瑜是因為在錄真人秀，為了節目效果才這樣，根本是「為節目效果而生的怪物」，子瑜只好不斷強調自己是說真的！片段在當時引發熱議，有不少台灣粉絲相信子瑜真的會那樣吃，畢竟子瑜可是「正港的台南人」！ 在連空氣都是甜的台南長大，擁有愛吃甜基因不意外。不少粉絲紛紛表示認同，回憶自己小時候也會這樣吃，也有許多非台南出身的網友們提出童年時期都有相同的怪癖。事實上，子瑜的飲食習慣一直是粉絲們的重點關注話題，像是吃不吃香菜、拌不拌咖哩、吃火鍋加不加芋頭都可以掀起廣大討論，甚至連吃湯圓、小籠包喜歡什麼口味，都有粉絲問過子瑜，對於子瑜的用餐習慣相當好奇。