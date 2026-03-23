全聯高麗菜1顆特價19元的活動只到今天（3月23日）！一人限購3顆，引起不少家庭搶購，不過一次買3顆，吃不完應該要怎麼保存呢？有一位Threads網友就分享，自己的媽媽用「水耕法」保存高麗菜，經過2周後高麗菜還是很脆甜，還有其他人實測相同方法保存，放了2個月高麗菜還是很翠綠！新北市農業局也曾分享「高麗菜水耕種植法」，只要保留下高麗菜菜心，放在水中就能重新種出菜葉，讓1顆高麗菜可以吃好幾個月。
高麗菜水耕法 免冰箱可放2個月
過去有Threads網友表示，自己收到客人送來的菜，但是數量實在太多，冰箱都放不下，她媽媽改把高麗菜用「水耕法」養在陽台，沒想到過了2周，切開來還是清脆新鮮！只要裝一碗水，把高麗菜菜心位置放在碗上，每天2到3天換一次水，就能讓高麗菜活得更久，媽媽也提醒，可以在水裡滴一兩滴營養液，或是用水果果皮（如香蕉、橘子、蘋果）泡水，把菜放在通風陰涼處，不要直射陽光。
有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享實測結果，他把高麗菜的菜心（莖部）朝下放在水盆中，讓根部吸水，每3天換一次水，就能延長保鮮時間，還不用把高麗菜放進冰箱占位置，而且可以保存2個月，葉片還是翠綠的！要吃的時候可直接剝下外面的葉片，剩餘的部分可繼續用水耕保存，菜葉會繼續保持新鮮。不過有其他網友提醒，使用水耕法高麗菜會越來越不甜，還是要早點吃完。
菜心可再種出高麗菜嬰仔 口感類似芥蘭菜
新北市農業局也分享，高麗菜切下來的菜心可以再用「水耕法」，讓高麗菜再長出葉子，首先從菜梗處切開高麗菜，保留菜心，移除比較硬的菜梗，靜置半天讓菜心的「傷口」乾燥，把菜心放在裝滿水的玻璃容器中，水位要略高於底部，放在室內陽光充足的地方，約2天換水一次，若發現菜心有腐爛的地方，可以切除，後續菜心會長出鬚根，後續會菜心會長出葉子，這個就是閩南語稱的「高麗菜嬰仔」，通常葉片形狀參差不齊、大小不一，不會結成球狀，口感類似芥蘭菜，可用來清炒或蒜炒。
高麗菜保存法
1、水耕法：準備水盆或碗，把整顆高麗菜心朝下浸泡在水中，放在通風陰涼處，每1到2天換一次水。
2、抑制生長法：使用3根牙籤插入菜心，破壞高麗菜生長點，防止菜心吸收葉片養分，避免葉片老化。
3、保濕法：將高麗菜莖部斜切3刀，把菜心切出來，再把沾濕的廚房紙巾塞到切口處，把整顆高麗菜莖部位置朝下，裝進袋子中冷藏，每次剝下葉片料理時，可更換廚房紙巾保持濕潤，約可保鮮3到4周。
4、冷凍法：將高麗菜洗乾淨切塊，瀝乾後分裝進保鮮袋冷凍，不過解凍後料理，高麗菜口感會較軟。
資料來源：全聯、Threads、我愛全聯－好物老實說、新北市農業局
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過去有Threads網友表示，自己收到客人送來的菜，但是數量實在太多，冰箱都放不下，她媽媽改把高麗菜用「水耕法」養在陽台，沒想到過了2周，切開來還是清脆新鮮！只要裝一碗水，把高麗菜菜心位置放在碗上，每天2到3天換一次水，就能讓高麗菜活得更久，媽媽也提醒，可以在水裡滴一兩滴營養液，或是用水果果皮（如香蕉、橘子、蘋果）泡水，把菜放在通風陰涼處，不要直射陽光。
有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實說」分享實測結果，他把高麗菜的菜心（莖部）朝下放在水盆中，讓根部吸水，每3天換一次水，就能延長保鮮時間，還不用把高麗菜放進冰箱占位置，而且可以保存2個月，葉片還是翠綠的！要吃的時候可直接剝下外面的葉片，剩餘的部分可繼續用水耕保存，菜葉會繼續保持新鮮。不過有其他網友提醒，使用水耕法高麗菜會越來越不甜，還是要早點吃完。
菜心可再種出高麗菜嬰仔 口感類似芥蘭菜
新北市農業局也分享，高麗菜切下來的菜心可以再用「水耕法」，讓高麗菜再長出葉子，首先從菜梗處切開高麗菜，保留菜心，移除比較硬的菜梗，靜置半天讓菜心的「傷口」乾燥，把菜心放在裝滿水的玻璃容器中，水位要略高於底部，放在室內陽光充足的地方，約2天換水一次，若發現菜心有腐爛的地方，可以切除，後續菜心會長出鬚根，後續會菜心會長出葉子，這個就是閩南語稱的「高麗菜嬰仔」，通常葉片形狀參差不齊、大小不一，不會結成球狀，口感類似芥蘭菜，可用來清炒或蒜炒。
1、水耕法：準備水盆或碗，把整顆高麗菜心朝下浸泡在水中，放在通風陰涼處，每1到2天換一次水。
2、抑制生長法：使用3根牙籤插入菜心，破壞高麗菜生長點，防止菜心吸收葉片養分，避免葉片老化。
3、保濕法：將高麗菜莖部斜切3刀，把菜心切出來，再把沾濕的廚房紙巾塞到切口處，把整顆高麗菜莖部位置朝下，裝進袋子中冷藏，每次剝下葉片料理時，可更換廚房紙巾保持濕潤，約可保鮮3到4周。
4、冷凍法：將高麗菜洗乾淨切塊，瀝乾後分裝進保鮮袋冷凍，不過解凍後料理，高麗菜口感會較軟。
資料來源：全聯、Threads、我愛全聯－好物老實說、新北市農業局