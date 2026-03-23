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▲張凌赫（左上）笑說自己喜歡拍「浴池吻」的浴缸，讓張舒淪（右下）、高卿塵（左下）傻眼笑翻。（圖／微博＠陳大婉是小機靈兒）

▲張凌赫（左）多次在受訪時提到浴池吻，讓CP粉暴動。（圖／微博@神劇亮了）

由張凌赫、田曦薇主演的古裝陸劇《逐玉》熱度持續飆升，昨（22）日兩名主角在直播時被問到對哪幕劇情印象深刻，張凌赫秒選「浴池吻」，笑說因為他很喜歡拍戲時和田曦薇泡的那個浴缸，超級無厘頭的搞笑自白讓飾演「謝五」的張舒淪傻眼，立刻變臉吐槽張凌赫：「好糟糕的原因」。張凌赫的這番解釋也讓粉絲全笑翻，關鍵字立刻衝上微博熱搜。張凌赫在劇中飾演「武安侯謝征」，與田曦薇飾演的殺豬女「樊長玉」有許多情感爆發的戲碼，配角高卿塵昨日在直播時就選出3段名場面，問兩人對哪個比較印象深刻。其中，張凌赫毫不猶豫選了浴池吻，田曦薇則選了謝征進京，樊長玉在城牆上與他對視的畫面。張凌赫解釋原因，「」，此話一出，立刻被張舒淪打斷吐槽：「好糟糕的原因」，讓全員笑翻。張凌赫又接著補充：「」。關鍵字「張凌赫喜歡浴池吻 好糟糕的原因」隨後也衝上微博熱搜，粉絲見狀也紛紛留言調侃，「張凌赫已經提到3次浴池吻了，喜歡的到底是浴缸還是什麼呢，好難猜呀」、「這波糖我嗑了！張凌赫這操作我給滿分」、「當然只能說是浴缸啊，其他不能說的，我們自己細品」、「張凌赫真的搞笑聖體」。據悉，這段浴池吻目前還未播出，按照原著情節發展，應該會出現在第37、38集左右，目前愛奇藝、騰訊、Netflix都只播到第32集，粉絲還要再等一下才可以看到這「撒糖片段」。而張凌赫之前受訪時提到浴池吻，笑說感覺很像在水中打架，他拍攝當下既緊張又有點期待：「不知導演下一秒會Cue我們幹嘛。」