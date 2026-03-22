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▲張凌赫減肥後臉部皮膚變得鬆弛，一旦大笑就會出現明顯皺紋。（圖／微博＠摸娛王爺）

▲張凌赫過去胖到100公斤的舊照也在網路上瘋傳。（圖／微博＠摸娛王爺）

▲賈玲瘦身成功後，笑起來臉上的皺紋也變得更加明顯。（圖／微博＠摸娛王爺）

28歲中國男星張凌赫近日靠著古裝陸劇《逐玉》人氣急速攀升，但五官立體帥氣的他，卻很少在鏡頭前大笑，引發粉絲討論。其實這並非是因為張凌赫個性高冷，而是因為他過去急速減肥留下的後遺症。身高190公分的張凌赫曾在短短4個月內從100公斤瘦到70多公斤，快速甩肉導致他出現皮膚鬆弛的情況，一旦大笑臉上就會出現明顯皺紋，男神為避免被捕捉到尷尬畫面，這才選擇不在鏡頭前大笑。張凌赫過去曾在節目《青春環遊記》坦言，自己大學時胖到200多斤（約100公斤），為了成功出道才努力減肥，靠著自律飲食和運動，瘦了20多公斤。而他大學時的舊照也被同學曝光，雖然體重數字驚人，但當時的張凌赫的外型依舊很突出，是標準的校草，也難怪會被星探挖掘。不過急速減肥也為張凌赫帶來後遺症，原本緊繃的皮膚在瘦身成功後變得不再緊緻，這也導致張凌赫一旦大笑，臉上就會出現明顯的皺紋，有損男神形象，也因此張凌赫後來再也不敢在鏡頭前大笑，即便想笑也會趕緊摀住臉，深怕再被拍到不好看的照片。而這種減肥後遺症不僅張凌赫躲不掉，就連中國女星賈玲也一樣。過去身材肉嘟嘟的賈玲在拍攝拳擊電影《熱辣滾燙》後，體重從105公斤降至55公斤，讓原本愛笑的賈玲也因此變得拘謹，因為她一旦大笑，臉上的皺紋就會因為皮肉鬆弛的關係變得更加明顯，這應該是所有減肥有成的人，都會碰到的尷尬窘境。