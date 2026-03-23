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呱吉昔反核 發文挺卓榮泰「新式核能」

▲呱吉（如圖）解釋「五年前就說過願意支持乾淨安全、核廢料處理更為方便的新式核能」。（圖／呱吉臉書）

呱吉：核能需要嚴格把關 籲持續發展太陽能

總統賴清德21日表態核二、核三廠已具備重啟條件，3月底將送核安會審議，核能政策引發高度關注。網紅「呱吉」（邱威傑）過去曾公開反核，不過日前他發文表示願支持「新式核能」的論述，立場大轉彎引來網友批評。直言核四重啟、核三延役與否，其實跟他現在對「新式核能」是兩碼子事。核電政策在台灣一直都有爭議，「呱吉」過去曾投下反對票，認為核廢料至今仍是科學與政治問題，不過日前他卻公開支持行政院長卓榮泰「新式核能」的論述，引來部分網友質疑、批評。對此，呱吉解釋「五年前就說過願意支持乾淨安全、核廢料處理更為方便的新式核能」，如果有更好的解決方案肯定樂觀其成，不論是核融合、或是在2030年可能開始商業化的第四代。呱吉進一步表示，核四重啟、核三延役與否，其實跟他現在對「新式核能」的開放態度，根本是兩碼子事。他認為卓榮泰只是先提出這個觀點，實際上的作為可能也要進行評估。呱吉直言2021年他曾說過反對核四重啟，但不反對未來更好的核能方案，不論是電視辯論或者臉書發文都有證據。2026年仍然說著同一論述，否認立場「髮夾彎」。此外，呱吉文中還提到，美國商業大亨馬斯克（Elon Musk）近期大膽預測，中國可能因電力基礎建設的優越性，而成為AI戰爭的最後贏家。不過他接著說：「這裡也要提醒大家，馬斯克讚揚中國電力基礎建設時，講的不是核能，而是太陽能。」因此呱吉表示，不要忘記持續發展太陽能、與其他乾淨能源的重要性，核能只是一種需要嚴格把關的選項而已。