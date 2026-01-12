我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾佳播無預警宣布自己要拍一部A片。（圖／鍾佳播臉書）

▲從鍾佳播釋出預告片中可以看到，他的合作對象還包含Joeman（上）、呱吉（下）。（圖／鍾佳播臉書）

▲彼此撞臉的鍾佳播（左起）、姚淳耀、孫協志曾合體拍攝廣告。（圖／翻攝自蝦皮購物）

網紅鍾佳播因撞臉男星孫協志、姚淳耀，加上影片風格搞笑，因而爆紅，他與好友一同經營的YouTube頻道「反正我很閒」累積72萬粉絲訂閱，但該頻道已經1年沒更新影片了。今（12）日鍾佳播則無預警透過臉書宣布：「我要拍一部A片！」驚人消息曝光後引發熱烈討論。目前從他釋出的54秒前導預告片可以看到，合作對象還包含網紅Joeman、呱吉。鍾佳播今日在臉書發文，對外宣布「我要拍一部A片！」只見鍾佳播在貼文寫道：「要上大菜了？有人要猜猜看這齣會長成怎樣嗎？（片長大約40分鐘）」。而從鍾佳播釋出的預告片可以看到，他對著鏡頭表示：「接著鍾佳播開始洽談合作對象，首先找上節目《夜市王》的製作人謝乾乾，想要一些合作互惠，結果秒被吐槽：「A片是能互惠什麼啦？」主持人美麗本人則是一邊翻閱腳本，一邊發出驚呼。除了Joeman之外，鍾佳播的合作對象還包含「走鐘獎」創辦人呱吉，呱吉在直播時就無奈對粉絲透露，「我這個禮拜已經看了50次鍾佳播的XX了，我整個禮拜都鍾佳播的XX你知道嗎？」似乎也相當崩潰，目前不確定Joeman、呱吉在這部作品中，將扮演怎樣的角色。預告片的最後，鍾佳播則語帶玄機地說，「」，並在字幕打上「A計畫」3個大字，似乎他口中所謂的A片，不是一般人認知中的成人片，而是有著特殊計畫的頂尖作品。粉絲看了也紛紛留言，「我以為是孫協志宇宙要合體成一了」、「A計劃，期待期待」、「好奇女主角會選誰」、「請問是哪個分身要上場？」其實鍾佳播近1年雖然沒更新YouTube頻道，但他在IG等社群上還是很活躍，不時會拍短影音跟粉絲互動。，讓觀眾看了全笑翻，直呼：「世界終於瘋成我喜歡的樣子」、「協志的多重宇宙」、「這是什麼夢幻連動，太好笑了」。