百萬YouTuber 頻道「欸你這週要幹嘛」成員之一小粉紅，去年聖誕節驚喜宣布懷孕好消息，沒想到進度飛快，聖誕節隔天再度拋出震撼彈，宣布已經與男友完成結婚登記，並曬出甜甜的合照大喊：「賀成交！」短短2天內從準媽媽晉升為人妻，讓大批粉絲又驚又喜，紛紛湧入送上祝福。
聖誕節才報喜要當媽了！挺孕肚飆高音沒人發現
小粉紅先是在聖誕節當天送出超級大禮，對外宣布：「我要當媽媽啦！」她表示，其實自己曾因身體數值問題，一度擔心不易受孕，沒想到寶寶有驚人生命力，以衝刺速度來報到。她幽默說，宣布懷孕的前一天，才挺著孕肚大唱高難度歌曲〈煎熬〉，結果身邊完全沒人發現她已經懷孕，讓她覺得既荒謬又好笑。
選12/26登記原因超實際 警告老公禮物不准省
緊在宣布懷孕隔天，小粉紅火速跑去登記結婚，她在社群平台上開心寫下「12/26 賀成交」，她表示，和老公選這天登記的原因相當務實。除了是好日子外，最重要的原因是「我們覺得有太多日子要記，怕忘記或搞混」，自嘲兩人記憶力都很差，索性以後結婚紀念日就跟聖誕節一起過。
不過，精打細算的她也立刻對新婚老公下達通牒，雖然日子合併，但心意不能打折：「老公，禮物還是要兩份唷！休想給我濃縮！」
看身分證配偶欄驚呼哎額 老公真面目再等等
談起升格人妻的真實感受，小粉紅的反應也相當有趣。她表示看到身分證上的配偶欄多了名字，當下的反應竟然是：「哎額～怎麼會這樣！」甚至當天忙到沒空看，隔天拿出來確認時，夫妻倆還是對著身分證一起發出「哎額～」的驚嘆聲，直呼原來登記就是這種感覺。
但小粉紅並沒有公開老公的真面目，而是用圖片和花朵擋住。因先前宣布懷孕時，已有許多粉絲震驚，根本不知道小粉紅有對象，現在懷孕結婚，粉絲更佳好奇老公真面目。小粉紅表示，目前仍先賣個關子，僅讓老公戴著墨鏡側面入鏡，「你們是不是很想看他真面目？會有那麼一天啦。」她表示，老公明明是外向的E人，卻在那邊裝內向的I人，說還沒準備好。看來粉絲只能先再等等。
「欸你這週要幹嘛」由Ariel於2018年創立，核心成員包括Shine與阿勳。以爆紅的「妹妹接歌」系列及超接地氣的國內外旅遊攻略圈粉，內容橫跨生活Vlog、Podcast及自製綜藝節目，走親民路線。近年頻道將影響力變現，創立電商選物品牌「NININONO」。曾獲得第7屆走鐘獎年度團體創作者獎，以及第二屆康泰納仕社群風格名人獎的旅遊類潛力新星。
小粉紅全文
/
12/26 賀成交🎉
會選這天
當然也是好日子
但～最重要是因為
我們覺得有太多日子要記
怕忘記或搞混😅
（記憶力很差的兩個人～）
想說以後就跟聖誕節一起過～
但。
老公☺️禮物還是要兩份唷🎁
休想給我濃縮～
看到身分證上配偶欄有人
真的會～「哎額～」
怎麼會這樣😂
當天忙到完全沒空看
隔天我們才又想說拿出來看看
還是一起「哎額～」
原來登記就是這樣啊
真的是沒什麼感覺～
但朋友聚在一起真的很開心❤️
你們是不是很想看他真面目～
會有那麼一天啦～
他說他還沒準備好！
給我在那邊E人假I🕶️
資料來源：小粉紅IG
