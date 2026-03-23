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▲楊麗菁（右）和劉真（左）相識20載，感情好到有同款手錶。（圖／楊麗菁臉書）

「國標舞女王」劉真於2020年因病辭世，昨（22）日適逢她逝世6周年忌日。多年摯友楊麗菁發文追思，她分享兩人昔日合照，字裡行間充滿對閨密的無盡思念。楊麗菁慟訴，兩人原本還在規劃認識20周年的慶祝活動，不料老天捉弄人，帶走劉真，讓她忍不住哀傷感嘆：「妳怎麼就失約了？」劉真2020年因心臟預防性手術失敗，不幸病逝，享年44歲，消息震驚演藝圈。身為20年知己的楊麗菁，至今仍難以走出喪友之痛。她昨日在社群平台上感性發文，透露自己的臉書仍常常跳出劉真的照片：「是那麼美麗燦爛的笑容」。楊麗菁回憶起劉真離世前夕，兩人在歲末年終時還並肩漫步在花市人潮中，當時燈火溫暖、氣氛祥和，劉真的笑顏仍歷歷在目。沒想到過完年後，竟傳來好友病逝的噩耗，讓她心碎直言：「那麼美麗，又善良的妳怎麼就此離去呢？我真的難以置信！心非常痛！」最令楊麗菁感傷的，是兩人曾有的未竟之約。她提到，當時彼此正興致勃勃地討論「怎麼樣慶祝認識20週年」，結果劉真先走一步，成為楊麗菁心中永遠的遺憾，讓她心碎喊道：「妳怎麼就失約了？」文末，楊麗菁也溫柔地對已故摯友喊話：「歲月緩緩流轉，卻帶不走妳的身影。你仍在記憶深處閃耀，如星，如花，如從未離去的光。致最美麗，善良的天使，我的摯友，劉真！」在劉真逝世後的這幾年，丈夫辛龍一度因悲傷過度，消失在螢光幕，直到去年11月才逐步復出，與新的經紀公司簽約，並推出新歌〈春暖花開〉。辛龍也強調自己消失期間絕對沒有隱婚，未來也不打算談戀愛，「我愛過一次劉真，這一回就夠了，現在我的愛全部給女兒」。