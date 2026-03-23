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▲子瑜戴上彩瑛表演用的帽子搞笑擺拍，還比出好友作品《SHOOT》的手勢。（圖／IG@thinkaboutzu）

子瑜TWICE演唱會爆哭 曬出後台搞笑照報告近況

子瑜圓夢在台北、高雄開唱 一度哭到無法表演

▲子瑜（左）跟彩瑛感情很好，在大巨蛋後台留下照片紀念。（圖／IG@thinkaboutzu）

TWICE一連三天在台北大巨蛋完成《THIS IS FOR》演唱會，作為出道10年來首度回到台灣開唱的關鍵里程碑，吸引12萬歌迷進場朝聖，其中「台灣女兒」周子瑜更在最終場情緒潰堤，在台上邊講話邊哭，從練習生時期一路走來的心路歷程全說了出來，畫面讓現場成員與粉絲全跟著紅了眼眶。就在演出落幕隔天，她今（23）日曬出私下搞笑照報告近況，寫下「謝謝這三天台北滿滿的能量，未來也請你們繼續和我一起走下去囉」，從爆哭到放飛反差，讓粉絲又哭又笑。TWICE演出結束後，子瑜爆哭狀態大切換，今天直接用另一種方式跟粉絲報告近況，她在社群曬出多張在後台的照片，語氣輕鬆的寫下「謝謝這三天台北滿滿的能量，未來也請你們繼續和我一起走下去囉。」親自告訴大家，她已經好好收拾完情緒。照片一公開就讓粉絲瞬間笑出來，她不只戴上成員彩瑛的表演帽子亂入裝可愛，還比出手槍手勢拍照，最關鍵的是其中一張完全放飛的搞笑表情照，直接打破舞台上那個哭到不能自己的形象，反差感讓不少人直呼「終於放心了」。這波從爆哭到搞笑的轉變，留言區也瞬間被洗版，不少粉絲回憶起演唱會當下的畫面，紛紛留言「謝謝妳背負了這麼多，終於回來了」、「演出看到哭，現在看到妳笑就安心了」、「我們會一直在你身邊」。TWICE在22日的場次上唱到《MOONLIGHT SUNRISE》時，子瑜突然淚崩、哭到沒辦法說話，Sana跟娜璉發現異狀後，表演時的視線一直都在子瑜身上，，直到下下首《I GOT YOU》才歸隊，成員都嚇到問子瑜怎麼哭了，她解釋因為情緒突然上來，似乎是因為這是台北最後一天的演唱會才有感而發。安可時，，雖然大螢幕是子瑜的畫面，但從台下可以發現志效默默跑去拿衛生紙擦淚，定延、Mina也都有哭，Mina甚至想遞衛生紙給子瑜，台上女神通通哭成淚人兒，台下都跟著感動鼻酸。